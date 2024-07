Małopolskie władze PiS odwołały dotychczasowego szefa krakowskich struktur Michała Drewnickiego i zastąpiły go byłą kuratorką oświaty Barbarą Nowak. W obronie Drewnickiego wystąpiła Beata Szydło, a do jej słów odniósł się prezes partii Jarosław Kaczyński. Powiedział, że "radykalnie nie zgadza się" z byłą premier.

Jak przekazał we wtorek szef małopolskiego PiS poseł Łukasz Kmita, zarząd wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości dokonał zmian we władzach powiatowych partii; pełnomocnikiem w Krakowie została b. kurator oświaty Barbara Nowak, która zastąpiła na tym stanowisku radnego miejskiego Michała Drewnickiego. Nowi pełnomocnicy są także m.in. w powiatach tarnowskim, nowotarskim i brzeskim.

Ostre słowa Beaty Szydło

Do decyzji personalnych odniosła się b. premier, obecnie europosłanka PiS Beata Szydło, która na portalu X napisała: "To nie może być prawda. Ktoś musiałby stracić kontakt z rzeczywistością, żeby dymisjonować Michała Drewnickiego. Michał to dla krakowskiego PiS symbol i super szef struktur. Młody, energiczny, koncyliacyjny, z pomysłami. A przede wszystkim, to człowiek, który prowadził krakowski PiS w bardzo trudnym czasie. On walczył, gdy inni uciekali".

Kaczyński pytany o wpis Szydło powiedział na wtorkowej konferencji prasowej, że jest to jej prywatna opinia, z którą on "radykalnie się nie zgadza". - Ale to się zdarza - dodał prezes PiS.

Podkreślił, że nawet wtedy, kiedy Szydło była premierem, nie zawsze się z nim zgadzała. - Taka jest polityka, takie jest życie. Nie róbmy z tego problemu - zaapelował.

Wojna w małopolskim PiS

Kmita, odnosząc się do wpisu Szydło, przekazał, że europosłanka nie była obecna na poniedziałkowym zarządzie wojewódzkim, pomimo zaproszenia i deklaracji przybycia, dlatego nie ma wiedzy, skąd te zmiany. - Podzielam opinię pani premier, że Michał Drewnicki jest świetnym samorządowcem, natomiast to nie zmienia faktu, że jeśli chodzi o zdynamizowanie Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, to te działania są niezbędne, konieczne i potrzebne. Taka była ocena środowiska Prawa i Sprawiedliwości w Małopolsce - przekonywał poseł.

Zapowiedział, że od wtorku rozpoczyna cykl spotkań z przedstawicielami struktur PiS we wszystkich powiatach w Małopolsce. - Chcemy tam rozmawiać o naszych sprawach wewnętrznych, jak oceniamy sytuację, jakie działania trzeba podjąć. Ja podjąłem się szefowania PiS w Małopolsce m.in. po to, żeby odbudowywać zaufanie, żeby wzmacniać struktury. Pierwszym etapem są właśnie spotkania w każdym powiecie - wskazał Kmita.

