Kraków

Z Zakopanego do Krakowa jadą prawie trzy godziny

Korki na "Zakopiance"
Poronin. Już są korki w kierunku Zakopanego i Krakowa
Źródło: TVN24
Jedni wracają do domów po świętach, inni właśnie ruszają na Sylwestra w górach. Na zakopiance w Poroninie (Małopolska) już od samego rana są korki. To właśnie tam docierają kierowcy, którzy chcą dojechać do Suchego, Zębu, Bukowiny Tatrzańskiej, Zakopanego czy Krakowa.

Popularna zakopianka w Poroninie już jest zakorkowana. - W jedną i w drugą stronę w zasadzie mamy korek - relacjonuje reporter TVN24, który w niedzielę przed południem obserwował sytuację w Poroninie przy rondzie, na którym "spotykają się" kierowcy zmierzający do Zakopanego, Krakowa, Bukowiny Tatrzańskiej, Suchego czy Zębu.

Jak mówił po godzinie 10 Stasiński, "ruch w kierunku Zakopanego odbywa się w sposób minimalny", a to oznacza, że kierowcy muszą uzbroić w cierpliwość. - Samochody w zasadzie stoją i trzeba trochę odstać, żeby się dostać do samego centrum miasta. Ruch też narasta w kierunku Krakowa. Dorzucamy tutaj co najmniej godzinę na przejazd między Zakopanem a Krakowem, czyli jedziemy około dwie godziny i 40 minut - mówił na antenie reporter TVN24.

Jezdnia na Zakopiance jest mokra, ale nie oblodzona. Trzeba zachować szczególną ostrożność.

"Musimy przygotować się na wyjątkowo trudne warunki"

Tym, którzy ruszyli w trasę, policjanci przypominają, że w ostatnich dniach, pogoda jest bardzo zmienna i warto to wziąć pod uwagę podczas podróży.

"W najbliższym czasie musimy przygotować się na wyjątkowo trudne warunki pogodowe, takie jak: silny wiatr, oblodzenie i mokra nawierzchnia. Wielu z nas wraca już ze świątecznego odpoczynku, a inni wyruszają na sylwestrowy przedłużony weekend. Apelujemy o zachowanie rozwagi i spokoju podczas podróży" - zaapelowała w mediach społecznościowych Komenda Główna Policji.

Strażacy z pełnymi rękami roboty i stan alarmowy na Martwej Wiśle

Strażacy z pełnymi rękami roboty i stan alarmowy na Martwej Wiśle

METEO
W tych województwach wiatr nadal jest groźny

W tych województwach wiatr nadal jest groźny

METEO

Według policyjnych statystyk główne przyczyny wypadków to: niedostosowanie prędkości, niezachowanie bezpiecznej odległości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Znacznej części wypadków można uniknąć, gdy przestrzega się podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Autorka/Autor: aa

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Policja Zakopane Kraków
