Wyszedł z holenderskiego więzienia i wrócił do Polski. Na lotnisku został zatrzymany i trafił za kraty

Rada Europejska przyznała status krajów kandydujących Ukrainie i Mołdawii i uznała "europejską perspektywę Gruzji". - To niezmiernie satysfakcjonująca chwila - powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. - Wszystkie kraje mają pracę domową do odrobienia, zanim przejdą do kolejnego kroku w procesie akcesyjnym, ale jestem przekonana, że będą robić to tak szybko, jak będzie to możliwe, pracując ze wszystkich sił, aby wdrożyć niezbędne reformy - dodała.