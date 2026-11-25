Kraków Co z pogrzebem zamachowca z Krakowa? Jest stanowisko kurii Natalia Grzybowska |

Szokujące nagranie z dnia zamachu. Dziecko cudem uniknęło śmierci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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Kuria Diecezjalna w Sandomierzu odniosła się do informacji dotyczących planowanego pochówku sprawcy zamachu z Krakowa, do którego doszło 7 listopada. Wcześniej miał też zabić swoją rodzinę w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Stanowisko w tej sprawie wydano po zweryfikowaniu informacji, które miały wpłynąć do kurii w poprzednim tygodniu.

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W oświadczeniu przedstawiciele kurii zadeklarowali poszanowanie obowiązujących procedur kościelnych.

"Jeżeli osoba prawnie upoważniona do podjęcia decyzji o miejscu pochówku wskaże cmentarz znajdujący się na terenie Diecezji, taki pogrzeb odbędzie się zgodnie z jej wolą, z zachowaniem prawa kanonicznego oraz przepisów liturgicznych, bez względu na jakiekolwiek przeciwne okoliczności" - przekazano w oświadczeniu podpisanym przez ks. dr. Grzegorza Staszczaka, rzecznika diecezji sandomierskiej.

Początkowo informowano, że spraca ataku może nie zostać pochowany przez rodzinę, a jego ciało zostanie przekazane na cele naukowe i medyczne. Ostatecznie po zwłoki 24-latka zgłosiła się jednak osoba z jego rodziny. Ciało zostało skremowane.

Jak informowało Radio Eska, proboszcz administrujący cmentarzem w Waśniowie miał odmówić pochówku mężczyzny. Na terenie tej nekropolii spoczęli rodzice i siostra mężczyzny, których miał zastrzelić w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Stanowisko kurii zostało przekazane wszystkim zainteresowanym stronom.

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Śledczy badają obie zbrodnie

Sprawa dotyczy zbrodni popełnionych przez 24-letniego mężczyznę. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim zastrzelił swoich rodziców oraz siostrę. Następnie pojechał do Krakowa, gdzie na Rynku Głównym i w jego okolicach otworzył ogień do przypadkowych osób.

W wyniku strzelaniny w Krakowie zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca został postrzelony podczas interwencji policji i zmarł 9 listopada w szpitalu.

Śledztwo dotyczące obu zdarzeń prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.