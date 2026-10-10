Kraków Uszkodziła dwie stacje paliw i kilka aut. Uciekała przed policją Natalia Grzybowska |

Rzeczniczka małopolskiej policji o kobiecie, która uszkodziła dwie stacje paliw i kilka aut Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Nowy Targ

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Do pierwszego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 7 na stacji paliw w Nowym Targu. Jak wyjaśniła podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, na stacji benzynowej był akurat radiowóz. Jego załoga oczekiwała na kolejną interwencję. W pewnym momencie do funkcjonariuszy podszedł mężczyzna, który poinformował, że kierująca z zaparkowanego samochodu wyrzuciła śmieci na chodnik.

- Policjanci podjęli interwencję, podeszli do kobiety i pouczyli ją. Została wylegitymowana, sprawdzono jej trzeźwość - wyjaśniła rzeczniczka. Po zakończeniu interwencji funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie i odjechali ze stacji. Kobieta pozostała na miejscu.

Około godzinę później policja otrzymała kolejną informację dotyczącą kierującej. Tym razem miała uderzać w zaparkowane pojazdy.

Szalony rajd po Podhalu. Kobieta za kierownicą Land Rovera uszkodziła kilka pojazdów, potrąciła pieszego i uciekała przed policją. A tak wyglądała próba jej zatrzymania na terenie stacji benzynowej w Nowym Targu. #Podhale #Tatry pic.twitter.com/mLC7EMQVfu — Tygodnik Podhalański (@24tp_pl) October 10, 2026 Rozwiń

Na nagraniu, do którego dotarł "Tygodnik Podhalański", widać, jak kobieta krąży samochodem terenowym między dystrybutorami, uderzając w kolejne pojazdy. Po chwili kieruje auto w stronę budynku stacji i taranuje drzwi wejściowe do sklepu.

Ranny mężczyzna

Po incydencie odjechała w kierunku Białki Tatrzańskiej. Na kolejnej stacji paliw uszkodziła następne samochody i wejście do budynku. Gdy jeden z mężczyzn próbował zwrócić jej uwagę, staranowała również jego pojazd. Mężczyzna doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala.

- Policjanci z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego skoordynowali działania, organizując blokady. Do poszukiwań przygotowano także policyjny śmigłowiec, jednak ostatecznie wystarczyły patrole naziemne - przekazała podinsp. Cisło.

Jechała przez Krupówki

Jak dodała funkcjonariuszka, po incydencie na drugiej stacji, kobietę widziano także na Krupówkach w Zakopanem, gdzie przejechała wśród przechodniów (obowiązuje tam zakaz ruchu pojazdów).

Następnie ruszyła w kierunku Kościeliska.

Finał pościgu

Około godziny 11.10 funkcjonariusze zauważyli poszukiwany samochód i ruszyli za nim. Pościg zakończył się w Podczerwonem koło Czarnego Dunajca, 36 kilometrów od stacji paliw w Białce Tatrzańskiej.

Kobieta uderzyła w radiowóz, a następnie zatrzymała się na płocie pobliskiej posesji. Tam została zatrzymana przez policjantów.

Ucieczkę przed policją zakończyła na płocie Uciekała przed policją, zatrzymała się na płocie Źródło zdjęcia: Policja Nowy Targ Uciekała przed policją, zatrzymała się na płocie Źródło zdjęcia: Policja Nowy Targ Uciekała przed policją, zatrzymała się na płocie Źródło zdjęcia: Policja Nowy Targ Uciekała przed policją, zatrzymała się na płocie Źródło zdjęcia: Policja Nowy Targ

59-latka przebywa obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu, gdzie będą wykonywane z nią czynności. Od kobiety pobrano już krew na zawartość alkoholu i narkotyków.

Funkcjonariusze ustalają szczegółowe okoliczności zdarzeń, w tym zakres wyrządzonych szkód i stan zdrowia poszkodowanego mężczyzny.