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Kraków

Uszkodziła dwie stacje paliw i kilka aut. Uciekała przed policją

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Uciekając przed pościgiem zatrzymała się na płocie
Rzeczniczka małopolskiej policji o kobiecie, która uszkodziła dwie stacje paliw i kilka aut
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja Nowy Targ
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Uszkodzenia na dwóch stacjach paliw, obite kilka samochodów, w tym policyjny radiowóz, ranny mężczyzna. To bilans sobotniej jazda 59-letniej mieszkanki województwa mazowieckiego po Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Kobieta została zatrzymana po policyjnym pościgu.

Do pierwszego zdarzenia doszło w sobotę około godziny 7 na stacji paliw w Nowym Targu. Jak wyjaśniła podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, na stacji benzynowej był akurat radiowóz. Jego załoga oczekiwała na kolejną interwencję. W pewnym momencie do funkcjonariuszy podszedł mężczyzna, który poinformował, że kierująca z zaparkowanego samochodu wyrzuciła śmieci na chodnik.

- Policjanci podjęli interwencję, podeszli do kobiety i pouczyli ją. Została wylegitymowana, sprawdzono jej trzeźwość - wyjaśniła rzeczniczka. Po zakończeniu interwencji funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie i odjechali ze stacji. Kobieta pozostała na miejscu.

Około godzinę później policja otrzymała kolejną informację dotyczącą kierującej. Tym razem miała uderzać w zaparkowane pojazdy.

Na nagraniu, do którego dotarł "Tygodnik Podhalański", widać, jak kobieta krąży samochodem terenowym między dystrybutorami, uderzając w kolejne pojazdy. Po chwili kieruje auto w stronę budynku stacji i taranuje drzwi wejściowe do sklepu.

Ranny mężczyzna

Po incydencie odjechała w kierunku Białki Tatrzańskiej. Na kolejnej stacji paliw uszkodziła następne samochody i wejście do budynku. Gdy jeden z mężczyzn próbował zwrócić jej uwagę, staranowała również jego pojazd. Mężczyzna doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala.

 - Policjanci z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego skoordynowali działania, organizując blokady. Do poszukiwań przygotowano także policyjny śmigłowiec, jednak ostatecznie wystarczyły patrole naziemne - przekazała podinsp. Cisło.

Jechała przez Krupówki

Jak dodała funkcjonariuszka, po incydencie na drugiej stacji, kobietę widziano także na Krupówkach w Zakopanem, gdzie przejechała wśród przechodniów (obowiązuje tam zakaz ruchu pojazdów).

Następnie ruszyła w kierunku Kościeliska.

Finał pościgu

Około godziny 11.10 funkcjonariusze zauważyli poszukiwany samochód i ruszyli za nim. Pościg zakończył się w Podczerwonem koło Czarnego Dunajca, 36 kilometrów od stacji paliw w Białce Tatrzańskiej.

Kobieta uderzyła w radiowóz, a następnie zatrzymała się na płocie pobliskiej posesji. Tam została zatrzymana przez policjantów.

Ucieczkę przed policją zakończyła na płocie
Uciekała przed policją, zatrzymała się na płocie
Uciekała przed policją, zatrzymała się na płocie
Źródło zdjęcia: Policja Nowy Targ
Uciekała przed policją, zatrzymała się na płocie
Uciekała przed policją, zatrzymała się na płocie
Źródło zdjęcia: Policja Nowy Targ
Uciekała przed policją, zatrzymała się na płocie
Uciekała przed policją, zatrzymała się na płocie
Źródło zdjęcia: Policja Nowy Targ
Uciekała przed policją, zatrzymała się na płocie
Uciekała przed policją, zatrzymała się na płocie
Źródło zdjęcia: Policja Nowy Targ

59-latka przebywa obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu, gdzie będą wykonywane z nią czynności. Od kobiety pobrano już krew na zawartość alkoholu i narkotyków.

Funkcjonariusze ustalają szczegółowe okoliczności zdarzeń, w tym zakres wyrządzonych szkód i stan zdrowia poszkodowanego mężczyzny.

Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
PodhaleDrogi w PolscePolicjaStacje paliwPościgi
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