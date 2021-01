Wybuch w zakładach chemicznych. Płonie kauczuk

W czwartek wieczorem na terenie zakładów chemicznych w Oświęcimiu (Małopolskie) doszło do wybuchu i pożaru. Jak podaje straż pożarna, nie ma osób poszkodowanych. - Nie palą się budynki, lecz instalacja zewnętrzna między nimi - przekazał rzecznik oświęcimskiej straży pożarnej, młodszy brygadier Zbigniew Jekiełek.

Do wybuchu, a następnie pożaru, doszło w zakładzie chemicznym Synthos w Oświęcimiu. Jak poinformował rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu, młodszy brygadier Zbigniew Jekiełek, na miejscu działają strażacy ze służby zakładowej, a także jednostki zawodowe i ochotnicze. - Dysponowane są kolejne siły i środki. Nie potrafię powiedzieć jeszcze, czy jest to bardzo wielkie zagrożenie. Organizujemy duże działania – przekazał przed godziną 20 rzecznik.

"Nie palą się budynki, lecz instalacja"

Oficer prasowy dodał, że pojawiło się zadymienie. - Ono powstało już z racji samego produktu. Z tego co wiem, to jest to coś związanego z kauczukiem. Z zewnątrz ognia nie widać – relacjonował bryg. Jekiełek.