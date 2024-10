Koniec luzu dla kopcących mieszkańców. Miasto rusza z kontrolami, zapowiada kary

Władze Oświęcimia zapowiedziały bardziej restrykcyjne podejście do mieszkańców, którzy używają pieców pozaklasowych. Od października strażnicy miejscy wspólnie z pracownikami wydziału ochrony środowiska skontrolują posesje. W mieście według statystyk urzędników jest jeszcze 112 kopciuchów.

W Oświęcimiu, podobnie jak i w całej Małopolsce, od 1 maja tego roku zakazane jest używanie kotłów pozaklasowych, nazywanych powszechnie kopciuchami - to efekt małopolskiej uchwały antysmogowej.

Kontrole w Oświęcimiu. Szukają kopciuchów

- Wspólne patrole straży i urzędników sprawdzą piece, którymi są ogrzewane domy. Kontrole obejmą też posesje, w których obok kopciuchów jest inna ekologiczna instalacja. Apeluję o zastosowanie się do obowiązującego prawa. (...) Kolejnym krokiem będą sankcje wobec osób uchylających się od tego obowiązku. Mogą być one dotkliwe, nawet do pięciu tysięcy złotych – zakomunikował prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.