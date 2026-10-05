Jeden dzień i 47 kierowców z mandatami za mruganie światłami
Funkcjonariusze myślenickiej drogówki jednego dnia skupili się na kierowcach, którzy ostrzegają innych uczestników ruchu o znajdującym się w pobliżu policyjnym patrolu, używając do tego świateł drogowych. Wykorzystywali drona i obserwowali sytuację z powietrza. Działali na drogach w gminach Myślenice i Tokarnia.
47 kierowców z mandatami
"Skontrolowali 71 pojazdów i ujawnili łącznie 76 wykroczeń. Aż 47 kierujących dopuściło się wykroczenia polegającego na niezgodnym z przepisami używaniu świateł drogowych poprzez ostrzeganie innych kierowców przed kontrolą drogową. Zostali oni ukarani mandatami w wysokości 200 złotych oraz czteroma punktami" - poinformowano w komunikacie myślenickiej policji.
"Nigdy nie wiemy, kogo w ten sposób ostrzegamy"
Przypomniano też, że ostrzeganie innych kierowców przed kontrolą drogową nie jest właściwą formą dbania o bezpieczeństwo na drodze.
"Kierowca, który zostanie ostrzeżony przed patrolem, może jedynie na chwilę zmniejszyć prędkość lub zmienić swoje zachowanie. Po minięciu kontroli może ponownie prowadzić pojazd w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu. Nigdy nie wiemy też, kogo w ten sposób ostrzegamy. Może to być osoba kierująca pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, ale również sprawca innego przestępstwa, przed którym policjanci właśnie prowadzą działania" - podkreślono.