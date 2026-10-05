Kraków Jeden dzień i 47 kierowców z mandatami za mruganie światłami

Policjanci przypominają, że ostrzegawcze mruganie światłami to wykroczenie Źródło wideo: Policja Myślenice Źródło zdj. gł.: Policja Myślenice

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Funkcjonariusze myślenickiej drogówki jednego dnia skupili się na kierowcach, którzy ostrzegają innych uczestników ruchu o znajdującym się w pobliżu policyjnym patrolu, używając do tego świateł drogowych. Wykorzystywali drona i obserwowali sytuację z powietrza. Działali na drogach w gminach Myślenice i Tokarnia.

47 kierowców z mandatami

"Skontrolowali 71 pojazdów i ujawnili łącznie 76 wykroczeń. Aż 47 kierujących dopuściło się wykroczenia polegającego na niezgodnym z przepisami używaniu świateł drogowych poprzez ostrzeganie innych kierowców przed kontrolą drogową. Zostali oni ukarani mandatami w wysokości 200 złotych oraz czteroma punktami" - poinformowano w komunikacie myślenickiej policji.

Policjanci wręczyli mandaty 47 kierowcom Źródło zdjęcia: Policja Myślenice

"Nigdy nie wiemy, kogo w ten sposób ostrzegamy"

Przypomniano też, że ostrzeganie innych kierowców przed kontrolą drogową nie jest właściwą formą dbania o bezpieczeństwo na drodze.

Ostrzegania światłami to wykroczenie - przypominają policjanci Źródło zdjęcia: Policja Myślenice

"Kierowca, który zostanie ostrzeżony przed patrolem, może jedynie na chwilę zmniejszyć prędkość lub zmienić swoje zachowanie. Po minięciu kontroli może ponownie prowadzić pojazd w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu. Nigdy nie wiemy też, kogo w ten sposób ostrzegamy. Może to być osoba kierująca pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, ale również sprawca innego przestępstwa, przed którym policjanci właśnie prowadzą działania" - podkreślono.