Pacjent demolował SOR. Zniszczył drzwi, rozbił komputery i lampę zabiegową, atakował personel

"Staraliśmy się nie eskalować sytuacji"

Jak podkreśla dyrektor szpitala, personel zachował się wzorowo, oddzielając pozostałych pacjentów od agresora i wzywając policję. – Do momentu, kiedy nie przekroczył on lady oddzielającej pacjentów od personelu staraliśmy się nie eskalować tej sytuacji. Po tym, jak udało mu się rozbić szybę i sforsować tę ladę został przez personel przytrzymany i przekazany policji – relacjonuje Dróżdż.

Rozmówca TVN24 tłumaczy też, że szpitalna ochrona zajmuje się głównie utrzymaniem porządku wśród przychodzących pacjentów. – Natomiast jest to ochrona bez uprawnień do interwencji w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej. Instytucją, która wspiera nas zawsze skutecznie w takich sytuacjach jest policja. W takich sytuacjach zawsze koncentrujemy się najpierw na zabezpieczeniu pozostałych pacjentów – wyjaśnia dyrektor.

Interwencja policji

Na miejscu interweniowali policjanci. Jak poinformowała Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji, 25-latek zgłosił się w piątek na SOR. Nie wiadomo, co było przyczyną jego agresywnego zachowania. Patrol, który został wezwany na miejsce obezwładnił mężczyznę i zakuł go w kajdanki. Lekarze zdecydują, czy może on trafić do policyjnej izby zatrzymań. Za zniszczenie mienia mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.