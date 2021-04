"Duży przyrost hospitalizacji, coraz więcej zajętych respiratorów". Wojewoda małopolski apeluje o ostrożność

O sytuacji Kmita poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zaapelował też do Małopolan, by przestrzegali zasad sanitarnych, utrzymywali dystans, nosili maseczki i korzystali ze środków dezynfekujących.

"Mamy duży przyrost hospitalizacji osób z koronawirusem w porównaniu do dnia wczorajszego. Dziś w szpitalach w regionie mamy zajętych przez pacjentów z potwierdzeniem Covid-19 2895 łóżek. To aż 112 łóżek więcej niż w niedzielę!" – czytamy we wpisie wojewody.