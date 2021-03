Miał okaleczać i gwałcić nastolatkę. Kuria: ksiądz odsunięty od pracy z młodzieżą

Marianna miała 12 lat, kiedy trafiła do kółka różańcowego. Teraz wyznała reporterce "Faktów" TVN, że tamtejszy ksiądz gwałcił ją i okaleczał. Kuria poinformowała w czwartek, że oskarżany o te czyny duchowny został odsunięty od pracy z młodzieżą. - Chodzi o ochronę dzieci i młodzieży - powiedział ksiądz Mirosław Cisowski, rzecznik kieleckiej kurii. Państwowa komisja do spraw pedofilii wystąpiła "w trybie pilnym" do prokuratury o informacje w tej sprawie.