Trzymiesięczna Basia zmarła w szpitalu. Na ławie oskarżonych lekarki i pielęgniarka

Do śmierci trzymiesięcznej Basi doszło w lipcu 2016 roku. Dziewczynka trafiła do jednego z krakowskich szpitali z ostrym nieżytem żołądkowo-jelitowym. Zmarła po kilu dniach, zgodnie z ustaleniami prokuratury przyczyną zgonu były "nieprawidłowe działania diagnostyczno-terapeutyczne".

Personel na ławie oskarżonych

Ponadto jednej z lekarek oraz pielęgniarce postawiono ponadto zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Lekarka, jak podała prokuratura, wydała "ustne polecenie pielęgniarce, bez wpisania go do karty zleceń lekarskich, podania pacjentce niedozwolonej dla niej dawki potasu". To z kolei doprowadzić miało do ostrej niewydolności krążenia i śmierci dziewczynki.