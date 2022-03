Uciekli z Ukrainy, na dworcu w Krakowie zaginął ich kot. Po czterech dniach znalazły go wolontariuszki

Do wolontariuszy Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt na dworcu podeszła rodzina z Ukrainy. Powiedzieli, że zaginął im kot. Były plakaty, klatki-łapki i transportery z przynętą. Po czterech dniach, kiedy wolontariusze zaczęli tracić nadzieję, kot się odnalazł. Był w dziurze w ścianie. I chociaż rodzina jest już w Niemczech, tysiąc kilometrów dalej, w weekend ma odebrać swojego pupila.

Rodzina, która uciekła przed wojną w Ukrainie trafiła do Krakowa. Przez pewien czas przebywali w punkcie odpoczynku przy peronie trzecim na Dworcu Głównym w Krakowie. To właśnie tam w pewnym momencie zaginął im kot. Przedstawiciele Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt odwiedzili akurat dworzec w ramach akcji pomocy dla zwierząt uchodźców. Wtedy rodzina zwróciła się do nich z prośbą o pomoc.