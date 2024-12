Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej Idzik będzie pełnił funkcję przez sześć miesięcy. W tym czasie przeprowadzony zostanie konkurs na to stanowisko.

Sebastian Idzik ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku informatyka i ekonometria. Ma ponad 25-letnią praktykę w finansach, w tym 15 lat na stanowisku kierowniczym. W latach 2010-2020 był zastępcą dyrektora Zarządu Transportu Publicznego, głównym specjalistą i zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz wiceprezesem zarządu Agencji Rozwoju Miasta. Od lutego 2022 r. pracował jako kierownik działu planowania i kontrolingu w spółce Kraków 5020. "Koordynował pracę dużych zespołów oraz zarządzał realizacją projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych, kredytowych oraz dotacji z Unii Europejskiej, co jest ważnym doświadczeniem w kontekście zadań, jakie stoją przed dyrektorem szpitala im. Żeromskiego" – uzasadnił prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Włodarz miasta w październiku poinformował o planie zmiany na stanowisku dyrektora lecznicy. Zmiana ma przyczynić się do poprawy sytuacji wewnętrznej placówki, co ma przełożenie na dobro pacjentów. Prezydent, informując o zmianie, argumentował: "Panująca w szpitalu atmosfera i konflikty personalne byłyby szkodliwe dla pacjentów i świadczonej opieki. Łączenie funkcji ordynatora i dyrektora także nie wydaje się być optymalnym stanem".

Kupił cygara za szpitalne pieniądze

Ze szpitala znikał fentanyl, dyrektor chciał zwolnić sygnalistkę

Nazwisko Kucharskiego pojawiło się też przy sprawie znikającego ze szpitala fentanylu - narkotycznego leku, który w odpowiednich dawkach i pod kontrolą lekarzy jest stosowany do uśmierzania bólu. Nagrania, z których może wynikać, że jeden z lekarzy zażywał fentanyl, ujawnił w kwietniu dziennikarz Mateusz Kudła. Słychać na nich między innymi, że medyk prosi koleżankę – również lekarkę – by "skoczyła mu po ampułeczki". Zawarty w nich fentanyl miał trafić do kroplówki, którą następnie bohater nagrania miał sobie podłączać na czas przyjmowania pacjentów. Lekarz, o którym mowa, złożył wypowiedzenie.