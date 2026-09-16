Pożar w garażu, z biurowca ewakuowało się ponad 250 osób
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Pożar wybuchł przy ulicy Wielickiej 28 w Krakowie. Pierwszą informację na ten temat otrzymaliśmy na Kontakt24. Potwierdził ją starszy aspirant Maciej Podymkiewicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. - Doszło od pożaru samochodu znajdującego się w garażu podziemnym budynku - przekazał.
- Z budynku samodzielnie ewakuowało się 258 osób, jeszcze przed dotarciem na miejsce strażaków. Na miejscu pracuje między innymi samochód zaopatrzony w wentylator do oddymiana - wyjaśnił.
Jak dodał sytuacja nie została jeszcze opanowana. - Działania są w fazie gaśniczej - powiedział.
Nie ma osób poszkodowanych. W działaniach bierze udział około 50 strażaków.
Źródło: Kontakt24