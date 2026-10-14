Kraków Nauczyciel podejrzany o handel opioidami Oprac. Anna Winiarska |

Zatrzymali nauczyciela z Krakowa Źródło wideo: Małopolska policja Źródło zdj. gł.: Małopolska policja

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O zatrzymaniu 44-latka małopolska policja poinformowała w środę. Proceder miał toczyć się między rokiem 2020 a 2025, nauczyciel w tym czasie kontaktować się z lekarzem anestezjologiem zatrzymanym przez funkcjonariuszy w ubiegłym roku i uzyskiwać od niego recepty na leki opioidowe wystawiane na różne osoby

Recepty miały być wystawiane na dane 44-latka, ale również jego żony, rodziców, a także osób, których dane mogły być wykorzystywane bez związku z rzeczywistymi wskazaniami medycznymi. Wśród nich znaleźli się przypadkowi uczniowie, z którymi nauczyciel miał kontakt w pracy zawodowej.

Nauczyciel podejrzany o handel opioidami Źródło zdjęcia: Małopolska policja

Sprawdzają czy leki trafiały do uczniów

Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Śródmieście-Zachód ma dać odpowiedź na to, czy nielegalne środki rzeczywiście trafiały do środowiska szkolnego, w tym do uczniów. Łącznie mężczyzna miał uzyskać kilkaset recept na ok. 900 opakowań leków. Leki były następnie dzielone na pojedyncze blistry lub sztuki.

44-latek usłyszał zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie.

Nie wykluczają kolejnych zatrzymań

Podczas tej samej realizacji policjanci zatrzymali również 21-letnią kobietę, która miała brać udział w procederze. Kobieta została objęta dozorem policyjnym.

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Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci gromadzą i analizują materiał dowodowy. Nie można wykluczyć kolejnych zatrzymań.

Zatrzymanie nauczyciela to kolejny etap wielowątkowego postępowania prowadzonego przez policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspólnie z Komendą Miejską Policji w Krakowie, dotyczącego przestępczego procederu związanego z pozyskiwaniem i nielegalnym obrotem lekami opioidowymi.

Ministerstwo Zdrowia zaczyna monitorować recepty na opioidy, w tym na fentanyl Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN