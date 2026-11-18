Kraków Ponad 100 strzałów, cztery telefony. Nowe ustalenia w sprawie zamachu w Krakowie Oprac. Anna Winiarska |

"Nigdy nie przejdę tej drogi w taki sam sposób" Źródło wideo: TVN24+

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Ani zawartość sejfu, ani przedmioty znalezione w samochodzie najprawdopodobniej nie przybliżą śledczych do poznania odpowiedzi na pytanie, co kierowało zamachowcem. Potwierdzają jednak fakt, że mężczyzna był bardzo dobrze uzbrojony.

- W sejfie było dużo amunicji – ujawnia w rozmowie z tvn24.pl Eryk Stasielak, naczelnik małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej, który prowadzi śledztwo w tej sprawie. Jak dodaje, pozostałe przedmioty tam znalezione są "związane z prywatnością" i nie mają znaczenia dla śledztwa. Nie wskazują też w żaden sposób na motywację strzelca.

Prokurator wskazuje, że prawdopodobnie nigdy nie poznamy całkowitej liczby strzałów oddanych przez zamachowca, bo część łusek wpadała do wnętrza samochodu, a część lądowała na ulicy. Tych w samochodzie było ponad 100. – W samochodzie znaleźliśmy też 500 sztuk amunicji, cztery sztuki broni palnej, dwie krótkie i dwa karabiny – wylicza nasz rozmówca.

To nie wszystko. W pojeździe znaleziono też cztery telefony. W rozmowie z Onetem Stasielak podał, że "zawartość większości z nich została już zabezpieczona", jednak jeden się rozładował i automatycznie przy tym zakodował.

– Nie chciałbym się do tego ustosunkowywać. Dane będą sczytane ze wszystkich urządzeń – zapewnił nasz rozmówca, pytany o zablokowany telefon.

Pytany o to, po co zamachowcowi mogły być potrzebne cztery telefony i czy mógł w trakcie zamachu kontaktować się z kimś, prokurator potwierdza, że taka możliwość jest brana pod uwagę. – Te urządzenia są analizowane przez cały czas – zaznaczył.

Policjanci mieli kamery

Onet podaje też, że policjanci, którzy ruszyli w pościg za sprawcą, mieli kamery nasobne, nagrania z których zostały już zabezpieczone przez prokuraturę.

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W rozmowie z tvn24.pl Stasielak, pytany o to czy policyjne kamery były włączone przez cały pościg i co nagrały, potwierdził tylko, że policjanci byli w nie wyposażeni. Naczelnik wskazał jednak, że nie chce na razie udzielać informacji o tym, co nagrały i kiedy.

Fałszywe nagrania, konsekwencje prawdziwe

Prokurator zwrócił też uwagę na pojawiające się w sieci "nagrania" z zamachu generowane przez sztuczną inteligencję. Przypomniał, że publikowanie takich materiałów może zostać uznane za tworzenie fałszywych dowodów, nawet jeśli nie są wysyłane bezpośrednio policji lub prokuraturze.

- To są błędne tropy, które dokładają nam pracy – zauważył.

Art. 235. Tworzenie fałszywych dowodów dla podjęcia ścigania o przestępstwo Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kodeks karny

Zamach w Krakowie

7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu.

Efekty zbiórki "Solidarni z Krakowem". Udało się zebrać kwotę dwóch milionów złotych Źródło: TVN24