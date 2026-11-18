Ponad 100 strzałów, cztery telefony. Nowe ustalenia w sprawie zamachu w Krakowie
Ani zawartość sejfu, ani przedmioty znalezione w samochodzie najprawdopodobniej nie przybliżą śledczych do poznania odpowiedzi na pytanie, co kierowało zamachowcem. Potwierdzają jednak fakt, że mężczyzna był bardzo dobrze uzbrojony.
- W sejfie było dużo amunicji – ujawnia w rozmowie z tvn24.pl Eryk Stasielak, naczelnik małopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej, który prowadzi śledztwo w tej sprawie. Jak dodaje, pozostałe przedmioty tam znalezione są "związane z prywatnością" i nie mają znaczenia dla śledztwa. Nie wskazują też w żaden sposób na motywację strzelca.
Prokurator wskazuje, że prawdopodobnie nigdy nie poznamy całkowitej liczby strzałów oddanych przez zamachowca, bo część łusek wpadała do wnętrza samochodu, a część lądowała na ulicy. Tych w samochodzie było ponad 100. – W samochodzie znaleźliśmy też 500 sztuk amunicji, cztery sztuki broni palnej, dwie krótkie i dwa karabiny – wylicza nasz rozmówca.
To nie wszystko. W pojeździe znaleziono też cztery telefony. W rozmowie z Onetem Stasielak podał, że "zawartość większości z nich została już zabezpieczona", jednak jeden się rozładował i automatycznie przy tym zakodował.
– Nie chciałbym się do tego ustosunkowywać. Dane będą sczytane ze wszystkich urządzeń – zapewnił nasz rozmówca, pytany o zablokowany telefon.
Pytany o to, po co zamachowcowi mogły być potrzebne cztery telefony i czy mógł w trakcie zamachu kontaktować się z kimś, prokurator potwierdza, że taka możliwość jest brana pod uwagę. – Te urządzenia są analizowane przez cały czas – zaznaczył.
Policjanci mieli kamery
Onet podaje też, że policjanci, którzy ruszyli w pościg za sprawcą, mieli kamery nasobne, nagrania z których zostały już zabezpieczone przez prokuraturę.
W rozmowie z tvn24.pl Stasielak, pytany o to czy policyjne kamery były włączone przez cały pościg i co nagrały, potwierdził tylko, że policjanci byli w nie wyposażeni. Naczelnik wskazał jednak, że nie chce na razie udzielać informacji o tym, co nagrały i kiedy.
Fałszywe nagrania, konsekwencje prawdziwe
Prokurator zwrócił też uwagę na pojawiające się w sieci "nagrania" z zamachu generowane przez sztuczną inteligencję. Przypomniał, że publikowanie takich materiałów może zostać uznane za tworzenie fałszywych dowodów, nawet jeśli nie są wysyłane bezpośrednio policji lub prokuraturze.
- To są błędne tropy, które dokładają nam pracy – zauważył.
Art. 235. Tworzenie fałszywych dowodów dla podjęcia ścigania o przestępstwo Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Zamach w Krakowie
7 listopada 24-letni zamachowiec wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie. Otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Tego samego dnia w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała jego ojca, matki i siostry z obrażeniami postrzałowymi. Sprawca ataku w Krakowie zmarł w szpitalu.