Kraków Gibała: miejskie profile odblokują użytkowników Oprac. Martyna Sokołowska |

Łukasz Gibała o projekcie budżetu Krakowa na 2027 rok Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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"Wydałem dziś dyspozycję, aby odblokować wszystkie zablokowane osoby i konta w miejskich mediach społecznościowych. Powinny zostać odblokowane w najbliższych dniach" - napisał Gibała, oznaczając konto @krakow_pl. Nie podał, ilu użytkowników dotyczy ta decyzja ani z jakich powodów ich profile zostały wcześniej zablokowane.

Z wpisu dowiadujemy się jedynie, że są to konta zablokowane "w poprzednich latach".

Wydałem dziś dyspozycję, aby odblokować wszystkie zablokowane osoby i konta w miejskich mediach społecznościowych - @krakow_pl.



To profile zablokowane w poprzednich latach. Odblokowanie powinno nastąpić w najbliższych dniach. — Łukasz Gibała (@LukaszGibala) November 23, 2026 Rozwiń

W ostatnich tygodniach prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił szereg decyzji i zapowiedzi, które wywołały dyskusję w mieście. Wstrzymał dalsze przygotowania do budowy metra do czasu uzyskania pisemnej gwarancji rządowego dofinansowania.

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Przeprowadził również reorganizację Urzędu Miasta Krakowa, w wyniku której zlikwidowano sześć departamentów, oraz zapowiedział powołanie pełnomocnika ds. naruszeń prawa. Miałby on kontrolować m.in. miejskie przetargi i sposób wydawania publicznych pieniędzy.

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Gibała zaproponował także zawieszenie oficjalnego partnerstwa Krakowa ze Lwowem po decyzji Lwowskiej Rady Obwodowej o ustanowieniu 2027 roku rokiem UPA, ale nie zgodzili się na to miejscy radni.