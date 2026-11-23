Gibała: miejskie profile odblokują użytkowników
"Wydałem dziś dyspozycję, aby odblokować wszystkie zablokowane osoby i konta w miejskich mediach społecznościowych. Powinny zostać odblokowane w najbliższych dniach" - napisał Gibała, oznaczając konto @krakow_pl. Nie podał, ilu użytkowników dotyczy ta decyzja ani z jakich powodów ich profile zostały wcześniej zablokowane.
Z wpisu dowiadujemy się jedynie, że są to konta zablokowane "w poprzednich latach".
W ostatnich tygodniach prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił szereg decyzji i zapowiedzi, które wywołały dyskusję w mieście. Wstrzymał dalsze przygotowania do budowy metra do czasu uzyskania pisemnej gwarancji rządowego dofinansowania.
Przeprowadził również reorganizację Urzędu Miasta Krakowa, w wyniku której zlikwidowano sześć departamentów, oraz zapowiedział powołanie pełnomocnika ds. naruszeń prawa. Miałby on kontrolować m.in. miejskie przetargi i sposób wydawania publicznych pieniędzy.
Gibała zaproponował także zawieszenie oficjalnego partnerstwa Krakowa ze Lwowem po decyzji Lwowskiej Rady Obwodowej o ustanowieniu 2027 roku rokiem UPA, ale nie zgodzili się na to miejscy radni.