Wybory prezydenta Krakowa, 24 zgłoszone komitety
Wśród zgłoszonych jest 10 komitetów partii politycznych, jeden komitet organizacji oraz 13 komitetów wyborców – wynika z komunikatu komisarza wyborczego w Krakowie, który został opublikowany w poniedziałek po zakończeniu przyjmowania zawiadomień.
Kandydaci na prezydenta Krakowa
W wyborach wystartują z komitetów partii m.in. Michał Drewnicki (PiS), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska). Zgłoszone są także: Komitet Wyborczy Normalny Kraj, KW Polexit, KW Ruch Naprawy Polski, KW Samoobrona oraz KW Wolni i Solidarni.
Swój komitet utworzyło również, jako organizacja, Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski.
Natomiast z komitetów wyborców o urząd będą się starać: Marian Banaś (Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Banasia), Bartosz Bocheńczak (KWW Bartosza Bocheńczaka – Konfederacja – Odzyskajmy Kraków), Zbigniew Burzyński (KWW Zbigniewa Burzyńskiego), Jan Hoffman (KWW Jana Hoffmana – Referendumkrk: Naprawimy Kraków), Łukasz Gibała (KWW Łukasza Gibały - Kraków dla Mieszkańców), Stanisław Kułach (KWW Stanisława Kułacha), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej – Ponad Podziałami), Grzegorz Piątkowski (KWW Grzegorza Piątkowskiego – Wspólnota Krakowska), Marta Ratuszyńska (KWW Marta Ratuszyńska Krakowska Bajka), Marianna Schreiber (KWW Marianny Schreiber), Łukasz Wantuch (KWW Łukasz Wantuch Bezpartyjny i Niezależny). Zgłoszone są też takie komitety, jak KWW Myśl Krakoska i Historia Matematyczna oraz KWW Razem Odmienimy Dzielnicę XII.
W wystartować w wyborach kandydat musi zebrać minimum trzy tysiące podpisów.
Przedterminowe wybory
Do 28 sierpnia w mieście zostanie zamontowanych 36 tablic informacyjnych, przeznaczonych do prezentacji urzędowych obwieszczeń i ogłoszeń wyborczych oraz udostępnienia materiałów komitetów.
Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy miasta odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO).