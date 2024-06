Dwie kobiety zostały ranne po zderzeniu z ciężarówką na drodze krajowej nr 75 w Jurkowie (woj. małopolskie). Na tej samej trasie nieopodal doszło do jeszcze jednego wypadku, w którym poszkodowana została jedna osoba.

Do dwóch wypadków doszło we wtorek na drodze krajowej nr 75 w powiecie brzeskim w Małopolsce. Pierwszy z nich wydarzył się około godziny 15 w miejscowości Jurków - zderzyła się tam ciężarówka i samochód osobowy, którego przód został w wyniku zdarzenia całkowicie zmiażdżony.

Dwa wypadki w powiecie brzeskim

Jak poinformował nas starszy sierżant Mateusz Lenartowicz z zespołu prasowego małopolskiej policji, samochodem osobowym podróżowały dwie kobiety, które trafiły do szpitala. Ich stan nie zagrażał życiu. Kierowcy ciężarówki nic się nie stało. Utrudnienia w tym miejscu już się zakończyły.

Do drugiego wypadku doszło na DK75 w Witowicach Dolnych, około 10 kilometrów na południe od Jurkowa. - Tam również zderzył się samochód osobowy i ciężarówka. Oba pojazdy trafiły do rowu. Kierujący ciężarówką był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Kierowca samochodu osobowego został przetransportowany do szpitala na badania - powiedział Lenartowicz.