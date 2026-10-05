"Bardzo proszę o zaprzestanie przemocy słownej i fizycznej". Apel biskupa w sprawie odwołanego proboszcza
"Ze względu na duże napięcie społeczne i obawy o zdrowie i życie duchownych i świeckich bardzo proszę o zaprzestanie przemocy słownej i fizycznej, które nie prowadzą do dobrego rozwiązania" - powiedział biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel na nagraniu opublikowanym w sieci.
Chodzi o nocną niedzielną awanturę we wsi Grojec w powiecie oświęcimskim, gdzie część wiernych protestowała przeciwko odwołaniu proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca ks. Józefa Zborka.
Skandowali: "oddajcie proboszcza"
Duchowny sprawował tę funkcję od 30 lat i cieszył się ogromnym zaufaniem parafian. Kiedy w niedzielę o godz. 19 na miejsce przybył biskup, żeby porozmawiać z radą parafialną, stojący przed kościołem wierni skandowali: "Oddajcie proboszcza".
W proteście brało udział kilkaset osób. Kiedy biskup był w kościele i powiedział, że w sprawie odwołanego księdza zostanie wydany komunikat, tłum otoczył go i zmusił do schowania się w zakrystii, a gdy chciał stamtąd wyjść na zewnątrz, wierni nie chcieli go wypuścić. Biskup wyszedł tuż przed godziną 1 w asyście policji.
Z komunikatu, który wydała diecezja wynika, że były już proboszcz dopuścił się poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu, a decyzję biskupa Pindla potwierdził Watykan - dykasteria ds. duchowieństwa.
Oświadczenie Biskupa Bielsko-Żywieckiego Romana Pindla po kolejnym spotkaniu z ks. Józefem Zborkiem. 5 października 2026 roku https://t.co/vR4isHF9lo— Diecezja Bielsko-Żywiecka (@DiecezjaBielsko) October 5, 2026
Biskup: przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne
W poniedziałek biskup spotkał się z księdzem.
"Odbyliśmy długą rozmowę. Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne. Przyjął decyzję trybunału Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii. Prosił o uspokojenie nastrojów, a także o odpoczynek dla siebie od czasu, który był dla niego trudny" - powiedział biskup na nagraniu, prosząc o modlitwę w intencji księdza.
Diecezja nie podaje, na czym polegało przestępstwo kanoniczne, powołując się na ochronę prywatności duchownego i twierdząc, że wyjaśnić powody może tylko on sam.