Kraków "Bardzo proszę o zaprzestanie przemocy słownej i fizycznej". Apel biskupa w sprawie odwołanego proboszcza Tomasz Mikulicz |

Nocna awantura w parafii. Wierni stanęli w obronie odwołanego proboszcza Źródło wideo: Fakty TVN Źródło zdj. gł.: TVN24

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"Ze względu na duże napięcie społeczne i obawy o zdrowie i życie duchownych i świeckich bardzo proszę o zaprzestanie przemocy słownej i fizycznej, które nie prowadzą do dobrego rozwiązania" - powiedział biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel na nagraniu opublikowanym w sieci.

Chodzi o nocną niedzielną awanturę we wsi Grojec w powiecie oświęcimskim, gdzie część wiernych protestowała przeciwko odwołaniu proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca ks. Józefa Zborka.

W akcji wzięli udział m.in. policyjni negocjatorzy Źródło zdjęcia: TVN24

Skandowali: "oddajcie proboszcza"

Duchowny sprawował tę funkcję od 30 lat i cieszył się ogromnym zaufaniem parafian. Kiedy w niedzielę o godz. 19 na miejsce przybył biskup, żeby porozmawiać z radą parafialną, stojący przed kościołem wierni skandowali: "Oddajcie proboszcza".

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W proteście brało udział kilkaset osób. Kiedy biskup był w kościele i powiedział, że w sprawie odwołanego księdza zostanie wydany komunikat, tłum otoczył go i zmusił do schowania się w zakrystii, a gdy chciał stamtąd wyjść na zewnątrz, wierni nie chcieli go wypuścić. Biskup wyszedł tuż przed godziną 1 w asyście policji.

Wierni protestowali przed kościołem w Grojcu Źródło zdjęcia: TVN24

Z komunikatu, który wydała diecezja wynika, że były już proboszcz dopuścił się poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu, a decyzję biskupa Pindla potwierdził Watykan - dykasteria ds. duchowieństwa.

Oświadczenie Biskupa Bielsko-Żywieckiego Romana Pindla po kolejnym spotkaniu z ks. Józefem Zborkiem. 5 października 2026 roku https://t.co/vR4isHF9lo — Diecezja Bielsko-Żywiecka (@DiecezjaBielsko) October 5, 2026

Biskup: przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne

W poniedziałek biskup spotkał się z księdzem.

"Odbyliśmy długą rozmowę. Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne. Przyjął decyzję trybunału Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii. Prosił o uspokojenie nastrojów, a także o odpoczynek dla siebie od czasu, który był dla niego trudny" - powiedział biskup na nagraniu, prosząc o modlitwę w intencji księdza.

Diecezja nie podaje, na czym polegało przestępstwo kanoniczne, powołując się na ochronę prywatności duchownego i twierdząc, że wyjaśnić powody może tylko on sam.