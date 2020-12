Pięciomiesięczna dziewczynka w szpitalu, zarzuty dla jej matki

Pięciomiesięczna dziewczynka trafiła do szpitala w Rzeszowie. Ponieważ obrażenia dziecka wskazywały na to, że mogło ono paść ofiarą przemocy, lekarze zawiadomili policję. Funkcjonariusze zatrzymali rodziców dziewczynki. Ojciec został zwolniony, matka usłyszała zarzuty.

Dziewczynka najpierw trafia w piątek do szpitala w Gorlicach (Małopolska), skąd została przewieziona do placówki w Rzeszowie. Jak podawała "Gazeta Wyborcza", obrażenia dziecka były poważne i zagrażały życiu. Wymagało szybkiej interwencji neurochirurga.

Zarzuty

Ze względu na charakter obrażeń lekarze zawiadomili policję. - Informacja wpłynęła do nas w piątek wieczorem od policji z Rzeszowa. Lekarz z tamtejszego szpitala powiadomił, że przywieziono do nich pięciomiesięczne dziecko, które ma obrażenia wskazujące na to, że mogło być ofiarą przemocy – tłumaczy Grzegorz Szczepanek, oficer prasowy policji w Gorlicach.