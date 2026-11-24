Kraków Drugie miasto z "ringiem". Ekspresowa obwodnica Krakowa już prawie gotowa Anna Winiarska |

Mistrzejowice, Kraków Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: GDDKiA

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Węzeł Mistrzejowice połączy Północną Obwodnicę Krakowa S52 i drogę ekspresową S7. Konferencja, po której to nastąpi, została zaplanowana na czwartek. Kraków będzie drugim miastem w Polsce z w pełni ukończoną ekspresową obwodnicą. Pierwsza była Łódź.

Według informacji przekazanych przez Kacpra Michnę z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Węzeł Mistrzejowice w Nowej Hucie zostanie udostępniony do ruchu na zasadach przejazdu po placu budowy.

- Na tym odcinku nadal będą ograniczenia związane z pracami budowlanymi i tymczasową organizacją ruchu, w szczególności zamknięty dla samochodów będzie lewy pas na jezdni w kierunku Warszawy. Na jezdni S7 w kierunku Nowej Huty w niektórych miejscach również będą trwały prace wykończeniowe - zapowiedział Michna.

Otwarcie węzła Mistrzejowice Źródło zdjęcia: GDDKiA

To tak naprawdę dwa węzły

Węzeł Mistrzejowice - jak wskazał przedstawiciel GDDKiA - to największy tego typu obiekt drogowy w Małopolsce i jeden z największych w kraju.

- Nowy Węzeł Mistrzejowice to tak naprawdę dwa blisko położone obok siebie węzły, Mistrzejowice I i Mistrzejowice II, które wspólnie tworzą tak zwany węzeł zespolony - wyjaśnił Michna.

Pierwsza część łączy dwie drogi ekspresowe - S7 z Warszawy i S52 Północną Obwodnicę Krakowa - domykając równocześnie IV obwodnicę miasta. Druga pozwala na wjazd do północnej części Nowej Huty, zapewniając przy tym dojazd do dwóch dzielnic Krakowa: Mistrzejowic (ul. Okulickiego) i Wzgórza Krzesławickie (ul. Petöfiego).

Według drogowców tak duża liczba połączeń i ich charakter - zarówno tranzytowy, aglomeracyjny, jak i lokalny - powoduje, że Węzeł Mistrzejowice stanie się jednym z głównych elementów układu komunikacyjnego Krakowa i tej części Małopolski.

Prawie 1,7 miliarda złotych

W sumie wybudowano 11 łącznic, czyli wjazdów i zjazdów. Najdłuższym elementem węzła jest estakada, która ma prawie 1,6 kilometra długości. Z kolei łączna długość wszystkich dróg - trasy głównej, zjazdów i wjazdów - składających się na ten obiekt to niemal 10 kilometrów. Zajmują one powierzchnię 75 tysięcy metrów kwadratowych.

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Węzeł Mistrzejowice wchodzi w skład odcinka drogi ekspresowej S7 Mistrzejowice - Grębałów - Nowa Huta i stanowi południowy fragment ponad 18-kilometrowej trasy między Widomą a Krakowem.

W grudniu 2024 roku został udostępniony ponad 13-kilometrowy fragment tej trasy od węzła Widoma do węzła Mistrzejowice, w 2025 roku - 2,6-kilometrowy odcinek drogi między węzłami Grębałów i Nowa Huta a z końcem października bieżącego roku - przejazd estakadami od węzła Grębałów w kierunku Warszawy.

Koszt inwestycji to prawie 1,7 miliarda złotych, z czego blisko 956 milionów złotych stanowi dofinansowanie ze środków europejskich. Fragment ten wybudowało konsorcjum Gulermak (lider), Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut oraz Mosty Łódź.