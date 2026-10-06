Kraków Ciało kobiety w domu. Po policyjnej obławie zatrzymano jej syna Oprac. Michał Malinowski |

Chrzanów. Koniec obławy. 49-latek zatrzymany Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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We wtorek około godziny 11 chrzanowscy policjanci otrzymali informację o znalezieniu zwłok 73-letniej kobiety w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Zagórze. Jak podał reporter TVN24 Mateusz Półchłopek, na zwłoki seniorki natrafiła krewna. "Na ciele były obrażenia wskazujące na udział osób trzecich. Kobieta została znaleziona przez jednego z członków rodziny. Na miejscu prowadzone są oględziny pod nadzorem prokuratora" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Trwa policyjna obława Źródło zdjęcia: TVN24

Od rana trwała obława na 49-letniego syna ofiary, który może mieć związek z tą sprawą. W działaniach uczestniczyli przewodnicy z psami tropiącymi, piloci dronów oraz policyjny śmigłowiec.

Trwa policyjna obława Źródło zdjęcia: TVN24

Dzisiaj, około godziny 11 chrzanowscy policjanci otrzymali informację, o znalezieniu zwłok 73-letniej kobiety, w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Zagórze. Ciało kobiety posiadało obrażenia wskazujące na udział osób trzecich. Kobieta została znaleziona przez jednego z członków rodziny. Na miejscu prowadzone są oględziny pod nadzorem prokuratora. Ogłoszony został alarm dla chrzanowskich policjantów. Trwa obława za 49-letnim synem ofiary, który może mieć związek ze sprawą. W działaniach uczestniczą przewodnicy z psami tropiącymi, piloci dronów oraz policyjny śmigłowiec. — Małopolska Policja (@kwpkrakow) October 6, 2026

Jak podkreślił Mateusz Półchłopek, 49-latek pracował za granicą. Raz na jakiś czas przyjeżdżał do domu.

Reporter TVN24 rozmawiał z oficerem prasowym policji w Chrzanowie. Młodszy aspirant Piotr Fudała przekazał, że w działaniach brała udział znaczna liczba funkcjonariuszy, a kolejni sukcesywnie dojeżdżali na miejsce. Mężczyzna był poszukiwany na terenie masywu leśnego.

Policja apelowała też do mieszkańców o niezbliżanie się do lasu i wykonywanie poleceń służb.

Odnaleziony i zatrzymany

Mężczyzna został zatrzymany po godzinie 16. - Mężczyzna zgodnie z naszymi podejrzeniami został odnaleziony i zatrzymany przez policjantów w jednym z masywów leśnych w okolicy Zagórza - powiedział Fudała.

Jak dodał, w akcji brało udział ponad 220 policjantów, piloci dronów, przewodnik z psem tropiącym, oddziały prewencji policji z Krakowa oraz pełny skład etatowy z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie i podległych komisariatów.

Teraz 49-latek będzie przetransportowany do prokuratury, gdzie zostanie przesłuchany.

- Będą z nim wykonane dalsze czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności tego zdarzenia - poinformował.