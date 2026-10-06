Ciało kobiety w domu. Po policyjnej obławie zatrzymano jej syna
We wtorek około godziny 11 chrzanowscy policjanci otrzymali informację o znalezieniu zwłok 73-letniej kobiety w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Zagórze. Jak podał reporter TVN24 Mateusz Półchłopek, na zwłoki seniorki natrafiła krewna. "Na ciele były obrażenia wskazujące na udział osób trzecich. Kobieta została znaleziona przez jednego z członków rodziny. Na miejscu prowadzone są oględziny pod nadzorem prokuratora" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
Od rana trwała obława na 49-letniego syna ofiary, który może mieć związek z tą sprawą. W działaniach uczestniczyli przewodnicy z psami tropiącymi, piloci dronów oraz policyjny śmigłowiec.
Dzisiaj, około godziny 11 chrzanowscy policjanci otrzymali informację, o znalezieniu zwłok 73-letniej kobiety, w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Zagórze. Ciało kobiety posiadało obrażenia wskazujące na udział osób trzecich. Kobieta została znaleziona przez jednego z członków rodziny. Na miejscu prowadzone są oględziny pod nadzorem prokuratora. Ogłoszony został alarm dla chrzanowskich policjantów. Trwa obława za 49-letnim synem ofiary, który może mieć związek ze sprawą. W działaniach uczestniczą przewodnicy z psami tropiącymi, piloci dronów oraz policyjny śmigłowiec.— Małopolska Policja (@kwpkrakow) October 6, 2026
Jak podkreślił Mateusz Półchłopek, 49-latek pracował za granicą. Raz na jakiś czas przyjeżdżał do domu.
Reporter TVN24 rozmawiał z oficerem prasowym policji w Chrzanowie. Młodszy aspirant Piotr Fudała przekazał, że w działaniach brała udział znaczna liczba funkcjonariuszy, a kolejni sukcesywnie dojeżdżali na miejsce. Mężczyzna był poszukiwany na terenie masywu leśnego.
Policja apelowała też do mieszkańców o niezbliżanie się do lasu i wykonywanie poleceń służb.
Odnaleziony i zatrzymany
Mężczyzna został zatrzymany po godzinie 16. - Mężczyzna zgodnie z naszymi podejrzeniami został odnaleziony i zatrzymany przez policjantów w jednym z masywów leśnych w okolicy Zagórza - powiedział Fudała.
Jak dodał, w akcji brało udział ponad 220 policjantów, piloci dronów, przewodnik z psem tropiącym, oddziały prewencji policji z Krakowa oraz pełny skład etatowy z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie i podległych komisariatów.
Teraz 49-latek będzie przetransportowany do prokuratury, gdzie zostanie przesłuchany.
- Będą z nim wykonane dalsze czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności tego zdarzenia - poinformował.