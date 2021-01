"Podpalił mieszkanie znajomej, aby zabić potwory". Był pod wpływem amfetaminy

Policjanci jadący do mieszkania, w którym wybuchł pożar, zauważyli na ulicy półnagiego mężczyznę. Okazało się, że 32-latek uciekł z mieszkania znajomej, które podpalił, aby "zabić potwory". Mężczyzna odpowie za podpalenie i narażenie życia mieszkańców bloku.

- Jeden z patroli jadąc na miejsce zdarzenia zauważył idącego ulicą półnagiego mężczyznę. Mundurowi podejrzewając, iż to mieszkaniec bloku i może potrzebować pomocy, zatrzymali się i zabrali go do radiowozu. W rozmowie z nim ustalili, że uciekł z mieszkania znajomej, które podpalił, aby "zabić potwory". Mężczyzna został zatrzymany – powiedziała rzecznik oświęcimskiej policji aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka.