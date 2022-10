Aktor Jerzy S. potrącił motocyklistę

czytaj dalej

Kanclerz Olaf Scholz zadecydował, że wszystkie trzy elektrownie atomowe będą działać do 15 kwietnia 2023 roku. Wcześniej Niemcy miały zrezygnować z energetyki atomowej do końca tego roku. "Postanowienie kanclerza to szok dla Zielonych" - ocenił "Bild".