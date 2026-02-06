Logo strona główna
Kielce

Wjechał w naczepę na ekspresówce. Stracił samochód i wolność

Do groźnej kolizji doszło na trasie S7 w miejscowości Szczukowice
Pijany kierowca wjechał w naczepę ciężarówki na trasie S7 pod Kielcami
Źródło: KMP w Kielcach
Pół roku więzienia i przepadek samochodu - taki wyrok w trybie przyspieszonym usłyszał 38-latek, który na drodze S7 pod Kielcami wjechał pod wpływem alkoholu w naczepę ciężarówki. Mężczyzna, który przed sąd trafił w trybie przyspieszonym, ma też dożywotni zakaz wsiadania za kierownicę.

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Kielcach, do groźnego zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek na trasie S7 w miejscowości Szczukowice. Kierujący osobowym Volkswagenem najechał tam na naczepę samochodu ciężarowego. Samochód, którym kierował 38-latek, został mocno uszkodzony. Na szczęście jednak nikomu nic się nie stało.

Do groźnej kolizji doszło na trasie S7 w miejscowości Szczukowice
Do groźnej kolizji doszło na trasie S7 w miejscowości Szczukowice
Źródło: KMP w Kielcach

Z promilami i zakazem

Na miejsce przyjechał patrol policji. Okazało się, że do kolizji przyczynił się prawdopodobnie stan, w jakim był 38-latek. Badanie trzeźwości wykazało, że miał on w organizmie 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna nawet na trzeźwo nie powinien jednak wsiadać za kierownicę, bo miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Do groźnej kolizji doszło na trasie S7 w miejscowości Szczukowice
Do groźnej kolizji doszło na trasie S7 w miejscowości Szczukowice
Źródło: KMP w Kielcach

Policjanci zatrzymali 38-latka, a w środę doprowadzili go do sądu, który zajął się tą sprawą w trybie przyspieszonym.

Pijany kierowca potrącił kobietę i dziecko w Czersku
Pijany potrącił kobietę i dziecko. Usłyszał zarzuty
Trójmiasto
Nocna interwencja nad Jeziorakiem
Wjechał samochodem na taflę jeziora i uderzył w pomost. Nawet nie wiedział, gdzie jest
Olsztyn
Kierowca najbliższe miesiące spędzi za kratami
Pościg za pijanym kierowcą z zakazami. Zarzuty usłyszała też krewka matka
Lubuskie

Bezwzględne więzienie

Jak poinformowała oficer prasowa kieleckiej policji, podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, mężczyzna usłyszał wyrok sześciu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd orzekł także "dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, świadczenie pieniężne w wysokości 10 tysięcy złotych, a także przepadek pojazdu i obowiązek pokrycia kosztów postępowania" - przekazała Perkowska-Kiepas.

pc

Opracował Bartłomiej Plewnia /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Kielcach

Wypadek, Wypadki, kolizja, Kielce, Alkohol, Świętokrzyskie, Droga ekspresowa S7
