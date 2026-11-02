Kielce Awantura podczas imprezy i ciosy nożem w twarz Anna Winiarska |

Golbik: pierwszy raz od wielu lat mamy zgodę w społeczeństwie, aby ograniczać sprzedaż alkoholu Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: Świętokrzyska policja

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Mężczyźni brali udział w imprezie na osiedlu Jagiellońskim w Kielcach w nocy z soboty na niedzielę. Doszło między nimi do nieporozumienia, które szybko eskalowało.

"W pewnym momencie starszy z mężczyzn chwycił za nóż i zaatakował swojego młodszego kompana nożem, powodując u niego obrażenia twarzy" – podaje świętokrzyska policja. Poszkodowany miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie, a napastnik 1,6.

Agresor został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. "Obecnie śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia, w tym to, co doprowadziło do tak gwałtownego przebiegu spotkania. (…) Na wniosek prokuratora, kielecki sąd zastosował wobec mężczyzny trzy miesiące aresztu tymczasowego" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podejrzewanemu może grozić kara nawet 20 lat pozbawienia wolności

Policja zatrzymała mężczyznę Źródło zdjęcia: Świętokrzyska policja