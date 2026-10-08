Wypadek na polowaniu, nie żyje myśliwy z Włoch
- Podczas wyciągania ze swojego pojazdu psów myśliwskich oraz broni doszło do wystrzału, w wyniku którego śmierć na miejscu poniósł 56-letni obywatel Włoch – powiedział st. asp. Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Pod nadzorem prokuratury policjanci prowadzą czynności, zmierzające m.in. do ustalenia okoliczności tego zdarzenia. Ciało obywatela Włoch zostało zabezpieczone do dalszych badań.
Jedną z głównych hipotez branych pod uwagę przez śledczych jest nieszczęśliwy wypadek.
- Ale samego momentu zdarzenia nikt nie widział. Staramy się odtworzyć z biegłym z zakresu balistyki okoliczności tego zdarzenia - podsumował funkcjonariusz kieleckiej policji.
Źródło: PAP