Zderzenie dwóch autobusów. Kierowca zakleszczony, poszkodowane dzieci

Do zdarzenia doszło około godziny 15:15. - Według wstępnych ustaleń zderzyły się dwa miejscowe autobusy przewożące dzieci do szkoły i samochód osobowy, którym podróżowała jedna osoba. W jednym autobusie były cztery osoby i kierowca, w drugim autobusie 47 osób w tym dwoje opiekunów i kierowca - podaje mł. bryg. Mariusz Gosławski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

Kierowca w najcięższym stanie

Jeden z kierowców był zakleszczony i to on odniósł najcięższe obrażenia. Po wydobyciu ze zmiażdżonego pojazdu został przetransportowany do szpitala.