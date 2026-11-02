Katowice Przed stadionem "dążyli do bezpośredniego starcia" Oprac. Mateusz Czajka |

KMP w Zabrzu Źródło wideo: KMP w Zabrzu Źródło zdj. gł.: KMP w Zabrzu

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Górnik Zabrze i Legia Warszawa rozgrywały w piątek mecz na stadionie pierwszego z wymienionych zespołów.

Nerwowo był przed stadionem. Jedna grupa kibiców Legii w asyście policji przeszła z dworca PKP. Inna przyjechała samochodami osobowymi. I to ta druga - jak podała policja - dążyła do konfrontacji.

"W pewnym momencie doszło do próby konfrontacji z kibicami Górnika Zabrze. Grupy kibiców dążyły do bezpośredniego starcia. Policjanci natychmiast podjęli działania, kierując w zagrożony rejon dodatkowe siły, w tym patrole prewencji, radiowozy oraz przewodników psów służbowych. Skutecznie rozdzielili obie grupy i nie dopuścili do eskalacji niebezpiecznej sytuacji" - przekazała Komenda Miejska Policji w Zabrzu.

W tej sprawie prowadzone jest postępowanie dotyczące czynnego udziału w zbiegowisku.

Źródło: Google Maps