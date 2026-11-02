Przed stadionem "dążyli do bezpośredniego starcia"
Górnik Zabrze i Legia Warszawa rozgrywały w piątek mecz na stadionie pierwszego z wymienionych zespołów.
Nerwowo był przed stadionem. Jedna grupa kibiców Legii w asyście policji przeszła z dworca PKP. Inna przyjechała samochodami osobowymi. I to ta druga - jak podała policja - dążyła do konfrontacji.
"W pewnym momencie doszło do próby konfrontacji z kibicami Górnika Zabrze. Grupy kibiców dążyły do bezpośredniego starcia. Policjanci natychmiast podjęli działania, kierując w zagrożony rejon dodatkowe siły, w tym patrole prewencji, radiowozy oraz przewodników psów służbowych. Skutecznie rozdzielili obie grupy i nie dopuścili do eskalacji niebezpiecznej sytuacji" - przekazała Komenda Miejska Policji w Zabrzu.
W tej sprawie prowadzone jest postępowanie dotyczące czynnego udziału w zbiegowisku.