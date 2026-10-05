Groźny tlenek węgla, 11-latek stracił przytomność w łazience
4 października wieczorem strażacy zostali wezwani do mieszkania w budynku na ul. Witkacego w Zabrzu. Ze zgłoszenia wynikało, że 11-latek stracił przytomność w łazience. Gdy strażacy przybyli do kamienicy, chłopiec był już przytomny pod opieką ratowników medycznych.
- 11-latek trafił do szpitala z objawami podtrucia. W mieszkaniu było jeszcze dwoje dzieci, ale nie wymagały przewiezienia do placówki - powiedział nam mł. bryg. Wojciech Strugacz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu.
Strażacy zmierzyli zawartość tlenu węgla w powietrzu w mieszkaniu. Urządzenie pomiarowe wykazało jego niewielkie stężenie - w większości trujący gaz wywietrzono przed ich przybyciem. Dzieci w mieszkaniu były pod opieką dorosłych.
Źródło: tvn24.pl