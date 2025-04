Za włamanie i narkotyki trafili do aresztu

Wodzisław Śląski Źródło: Google Earth

Policjanci z Wodzisławia Śląskiego zatrzymali trzech Czechów, którzy włamali się do jednego ze sklepów. Dwóch z nich miało przy sobie narkotyki, a trzeci prowadził samochód, będąc pod ich wpływem. Mężczyźni usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani.

Do włamania do sklepu przy ulicy Czarnieckiego w Wodzisławiu Śląskim doszło 19 marca. Sprawcy skradli z pomieszczeń biurowych gotówkę w wysokości ponad piętnastu tysięcy złotych.

Policjanci z Wodzisławia Śląskiego ustalili, a następnie zatrzymali na ulicy Cieszyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju podejrzewanych o to przestępstwo trzech obywateli Czech w wieku 31, 34 i 42 lat. Mężczyźni poruszali się skodą na czeskich numerach rejestracyjnych.

"Podczas kontroli okazało się, że kierujący autem nie ma uprawnień do kierowania, a ponadto przyznał się do zażycia substancji odurzających. Wykonane przez policjantów z drogówki badanie narkotestem potwierdziło obecność narkotyków w jego organizmie, więc została mu też pobrana krew do dalszych badań. Policjanci przeszukali również pasażerów pojazdu, znajdując przy nich narkotyki. Ponadto w samochodzie odkryli przedmioty, które chwilę wcześniej zostały skradzione w jednym z jastrzębskich marketów" - przekazała śląska policja.

Areszt dla włamywaczy z Czech Źródło: Policja Śląska

Usłyszeli zarzuty

Cała zatrzymana trójka usłyszała zarzut wspólnej kradzieży z włamaniem.

"Kierujący 34-letni mieszkaniec Ostrawy usłyszał dodatkowo zarzut kierowania pojazdem pod wpływem środka odurzającego. Natomiast pozostali, również mieszkańcy czeskiej Ostrawy, odpowiedzą za posiadanie substancji odurzających. Na wniosek wodzisławskich śledczych i prokuratora, sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Włamywaczom grozi teraz kara do 10 lat więzienia. Mężczyźni odpowiedzą także za przestępstwa kradzieży, których dopuścili się na terenie sąsiednich miast. Niebawem usłyszą kolejne zarzuty" - poinformowała policja w komunikacie.