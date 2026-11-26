"Chodził po ulicy z bronią i strzelał w powietrze"
W sobotę wieczorem pracownik jednej z wodzisławskich stacji paliw zauważył 38-latka oddającego strzały w powietrze z pistoletu. Na nagraniu z monitoringu widać, że strzelec zataczał się i z trudem utrzymywał na nogach. Świadek zawiadomił służby, podczas gdy inny mężczyzna obezwładnił 38-latka.
Na miejsce przyjechał patrol policji. Strzelec został zatrzymany, a jego broń zabezpieczona. Okazało się, że to pistolet alarmowo-sygnałowy, na który nie trzeba mieć zezwolenia. Jego właściciel był nietrzeźwy.
"Policjanci ustalili, że 38-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego chwilę wcześniej groził swojemu dawnemu znajomemu. Wtedy także miał użyć broni, oddając kilka strzałów kierunku ziemi" - podaje śląska policja.
42-latek złożył zawiadomienie o groźbach karalnych kierowanych pod jego adresem. "Po sprawdzeniu pokrzywdzonego w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany w celu odbycia kary 60 dni pozbawienia wolności za unikanie płacenia alimentów. Mężczyzna trafił do zakładu karnego" - czytamy w komunikacie.
38-latkowi za kierowanie gróźb pozbawienia życia grozi do trzech lat więzienia. Został tymczasowo aresztowany.