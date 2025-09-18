Zderzenie auta z ciężarówką. Nie żyją dwie osoby

W Wielowsi około godziny 16.10 auto osobowe zderzyło się z ciężarówką, która wiozła na przyczepie koparkę - poinformował dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa. Ze wstępnych informacji wynika, że ciężarówką podróżowały dwie osoby, a drugim pojazdem pięć.
- Policjanci cały czas ustalają okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Wstępnie wiemy, że kierujący autem osobowym znajdował się na ulicy Głównej i chciał wjechał na drogę wojewódzką nr 901. Nie zastosował się do znaku "stop" i zderzył się z nadjeżdżającą ciężarówką - powiedziała nam nadkomisarz Marzena Szwed, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
Policjanci prowadzą na miejscu czynności. Według informacji przekazanych przez dyżurnego WSKR, trzy ranne osoby przetransportowano do szpitala. W działania zaangażowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Gliwice