Zderzenie auta z ciężarówką. Nie żyją dwie osoby

Gliwice Źródło: Google Earth

W Wielowsi około godziny 16.10 auto osobowe zderzyło się z ciężarówką, która wiozła na przyczepie koparkę - poinformował dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa. Ze wstępnych informacji wynika, że ciężarówką podróżowały dwie osoby, a drugim pojazdem pięć.

Utrudnienia potrwają kilka godzin Źródło: KMP Gliwice

- Policjanci cały czas ustalają okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Wstępnie wiemy, że kierujący autem osobowym znajdował się na ulicy Głównej i chciał wjechał na drogę wojewódzką nr 901. Nie zastosował się do znaku "stop" i zderzył się z nadjeżdżającą ciężarówką - powiedziała nam nadkomisarz Marzena Szwed, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Policjanci prowadzą na miejscu czynności. Według informacji przekazanych przez dyżurnego WSKR, trzy ranne osoby przetransportowano do szpitala. W działania zaangażowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.