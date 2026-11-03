Katowice Wjechał na tor przed nadjeżdżający pociąg. Maszynista oskarżony Oprac. Svitlana Kucherenko |

Dwa pociągi jechały w przeciwnych kierunkach po tym samym torze Źródło zdj. gł.: MK Lasek / Shutterstock.com

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Prokurator przedstawił 57-letniemu maszyniście zarzut nieumyślnego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym, która zagrażała życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Zarzucane oskarżonemu przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do trzech lat.

- Przesłuchany w toku śledztwa podejrzany przyznał się i odmówił złożenia wyjaśnień - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prokurator Tomasz Ozimek.

Tomasz F. nie był w przeszłości karany.

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Dwa pociągi na jednym torze

22 grudnia 2025 roku o godz. 14.37 na stacji Widzów Teklinów (pow. częstochowski) Tomasz F., prowadząc pociąg regionalny relacji Częstochowa - Łódź Fabryczna, zatrzymał go na bocznym torze. Miał tam czekać na wyprzedzenie przez pociąg dalekobieżny.

W pewnym momencie, nie reagując na wyświetlany na semaforze sygnał "stój", Tomasz F. ruszył pociągiem, wjeżdżając na tor główny przed nadjeżdżającym składem z Katowic do Gdyni Głównej. Jego maszynista gwałtownie hamował i zdołał zatrzymać pociąg (przez stację jechał z prędkością 40 km na godz.).

- Ta sytuacja stworzyła realne i bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach. Biegły z zakresu kolejnictwa stwierdził, iż gdyby maszynista pociągu Katowice - Gdynia nie rozpoczął hamowania, doszłoby do zderzenia - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prokurator Tomasz Ozimek.

W pociągach było ponad 200 osób

W pociągu z Katowic do Gdyni znajdowało się ok. 200 osób, a w pociągu relacji Częstochowa - Łódź Fabryczna kilkanaście.

Bezpośrednią przyczyną zdarzenia było niezastosowanie się przez Tomasza F. do wyświetlanego na semaforze sygnału "stój", co zarejestrowała kamera zainstalowana w pociągu. Według biegłego urządzenia sterowania ruchem działały prawidłowo.