Ciała trzech mężczyzn w budynku
Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 23. Strażnicy miejscy kontrolowali miejsca, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności. Znaleźli trzy osoby, które nie dawały oznak życia. O sytuacji powiadomili dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Tychach.
Na miejsce skierowano policjantów oraz zespół ratownictwa medycznego. Stwierdzono zgon trzech mężczyzn w wieku 43, 60 i 64 lat. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, przebywali oni w małym, niewentylowanym pomieszczeniu, w którym znajdowało się prowizoryczne palenisko.
Pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzili o oględziny miejsca zdarzenia. Prokurator zarządził sekcje zwłok, które mają pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci mężczyzn. Żaden z nich nie miał stałego miejsca zamieszkania.
Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach. Policja poinformowała, że ze względu na dobro postępowania na obecnym etapie nie przekazuje dalszych szczegółów.
Jeden telefon może uratować życie
W okresie niskich temperatur szczególnie ważne jest zwracanie uwagi na osoby w kryzysie bezdomności, przebywające na ulicach, w pustostanach, altankach czy innych nieogrzewanych miejscach. Jeśli zauważymy osobę, której zdrowie lub życie może być zagrożone, należy zareagować i powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Jeden telefon może uratować czyjeś życie.