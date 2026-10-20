Katowice Ciężarówką wjechał na tory mimo czerwonego światła. Nagranie Oprac. Svitlana Kucherenko |

Wjechał ciężarówką na przejazd mimo czerwonego światła i opuszczonej rogatki Źródło wideo: Polskie Linie Kolejowe S.A. Źródło zdj. gł.: Polskie Linie Kolejowe S.A.

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek, 16 października na przejeździe kolejowym w Szymocicach w powiecie raciborskim.

"Kierowca ominął inne pojazdy oczekujące przed przejazdem i wjechał na tory, mimo że sygnalizator nadawał czerwony sygnał, a rogatka z jednej strony była już opuszczona" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu.

Wjechał ciężarówką na przejazd mimo czerwonego światła Źródło zdjęcia: Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sytuację zauważył raciborski policjant, który w tym czasie jechał na służbę. Funkcjonariusz powiadomił o sytuacji dyżurnego. Patrol drogówki zatrzymał ciężarówkę na ulicy Rudzkiej w Raciborzu. Za kierownicą siedział 34-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Mężczyzna był trzeźwy.

"W związku z popełnionym wykroczeniem policjanci skierowali przeciwko niemu wniosek o ukaranie do sądu" - dodaje policja.

Ciężarówką wjechał na tory mimo czerwonego światła Źródło zdjęcia: Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zignorował czerwone światło na przejeździe

Polskie Linie Kolejowe przypominają, żeby nigdy nie ignorować czerwonego światła na sygnalizatorach, które oznacza bezwzględny nakaz zatrzymania i nie wjeżdżać na przejazd przy opuszczonych rogatkach. Dotyczy to każdego kierowcy.

"Lekceważenie przez kierowców migającego czerwonego światła to jeden z najczęściej popełnianych błędów na skrzyżowaniach dróg z torami" - podają PLK SA. I podkreślają, że pociąg ma zawsze pierwszeństwo. W sytuacji kryzysowej należy jak najszybciej opuścić przejazd, w razie potrzeby wyłamać rogatkę.