Afera pedofilska w diecezji sosnowieckiej. Dwa nowe zarzuty dla księdza Jacka K.

Duchowny od kilku miesięcy przebywa w areszcie. Do zatrzymania doszło na początku października razem z innym księdzem i byłym już duchownym z tej samej diecezji. Obaj usłyszeli zarzuty, ale odpowiadają z wolnej stopy.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Dorota Pelon podała we wtorek, że postanowienie o uzupełnieniu zarzutów Jackowi K. zostało wydane kilka dni temu.

Dwa nowe zarzuty dla Jacka K.

- Dwa nowe zarzuty ogłoszone podejrzanemu 9 grudnia odnoszą się do przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich poniżej 15 lat. Uwzględniając czyny uprzednio zarzucone Jackowi K. bezpośrednio po jego zatrzymaniu, do którego doszło 1 października 2024 r., podejrzany stoi aktualnie pod zarzutami popełnienia łącznie czterech przestępstw seksualnych – dodała prokurator Pelon.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia, które – jak zaznaczają śledczy – podlegają obecnie procesowej weryfikacji.

Jacek K. został aresztowany 2 października po przedstawieniu mu pierwszych zarzutów. Każde z czterech zarzucanych mu przestępstw zagrożone jest karą od 2 do 12 lat więzienia.

Afera pedofilska

Przypomnijmy, na początku października na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu zatrzymano trzech mężczyzn. Dwaj z nich to czynni duchowni z diecezji sosnowieckiej. Trzeci jest byłym księdzem, także z tej diecezji, ale stawiane mu zarzuty dotyczą okresu, kiedy jeszcze był kapłanem.

To jedna z kilku spraw, które w ostatnich kilkunastu miesiącach wstrząsnęły diecezją sosnowiecką. We wrześniu 2023 r. w mieszkaniu ks. Tomasza Z. w parafii w Dąbrowie Górniczej doszło do interwencji pogotowia i policji. Prokuratura postawiła ks. Tomaszowi Z. cztery zarzuty: trzy z nich dotyczyły przestępstw narkotykowych, a jeden miał charakter obyczajowy. W kwietniu br. mężczyzna został skazany na 1,5 roku więzienia.