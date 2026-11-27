Katowice Narkotykowy gang pseudokibiców. Dwie kolejne osoby zatrzymane Piotr Krysztofiak |

Dwóch kolejnych zatrzymanych w sprawie narkotykowego gangu pseudokibiców Źródło wideo: Policja Śląska Źródło zdj. gł.: Policja Śląska

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„19 listopada śląscy policjanci zwalczający przestępczość pseudokibiców wkroczyli do dwóch mieszkań w Czeladzi i w Katowicach, gdzie zatrzymali 34- i 32-letniego mężczyznę. Obaj związani byli z grupą pseudokibiców dwóch klubów piłkarskich z terenu województwa śląskiego. Jej członkowie zajmowali się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków” - poinformowała rzeczniczka śląskiej policji nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś.

Zatrzymanych już prawie 50 osób

Podczas przeszukania u młodszego z mężczyzn policjanci znaleźli gotówkę pochodzącą najprawdopodobniej z przestępstw - łącznie około 120 tysięcy złotych. Środki te zostały zabezpieczone na poczet przyszłych kar i grzywien.

Obaj podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, za co grozi kara do 12 lat więzienia. Prokurator zastosował wobec obu mężczyzn środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji.

Dwóch kolejnych zatrzymanych ws. narkotykowego gangu pseudokibiców Źródło zdjęcia: Policja Śląska

Akcja przeprowadzona przez policjantów z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach to kolejne zatrzymania w ramach śledztwa toczącego się od grudnia 2022 roku. Do tej pory w sprawie policjanci zabezpieczyli ponad 130 kilogramów narkotyków i przedstawili zarzuty 49 osobom. Przeciwko 32 z nich zostały juz skierowane do sądów akty oskarżenia. Sprawa nadal określana jest jako rozwojowa i policjanci planują kolejne zatrzymania.

Według ustaleń śledztwa narkotykowy gang zajmował się wytwarzaniem i wprowadzaniem na rynek różnego rodzaju narkotyków, między innymi mefedronu, klefedronu, klofedronu i amfetaminy. Działał przede wszystkim na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Jak infomują śledczy, członkowie grupy co jakiś czas zmieniali lokalizację laboratorium, w którym wytwarzali narkotyki.