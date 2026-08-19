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Katowice

Zdemolował 10 aut i wjechał na plażę, zatrzymali go świadkowie

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30-latek uszkodził 10 aut
30-latka próbowali zatrzymać plażowicze
Źródło zdj. gł.: KMP w Gliwicach
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Uszkodził 10 samochodów i wjechał na plażę w Rzeczycach (Śląskie). Świadkowie, którzy próbowali go zatrzymać, musieli uciekać przed rozpędzonym autem. Zabrali mu kluczyki, gdy się zaklinował między pojazdami. Był pijany, ma już zakaz prowadzenia.

W sobotę po południu policjanci zostali wezwani na plażę w Rzeczycach w powiecie gliwickim, w związku z bardzo niebezpiecznym zachowaniem 30-latka. Jak informowali funkcjonariusze, mężczyzna uszkodził 10 zaparkowanych samochodów - w tym dwa kampery.

"Świadkowie próbowali zatrzymać kierującego, który poruszał się pomiędzy zaparkowanymi samochodami i uszkadzał kolejne. Najechał on również na rozłożony namiot, w którym na szczęście nikogo nie było. Ludzie, podejmując próbę zatrzymania mężczyzny, musieli uciekać przed jadącym w ich kierunku samochodem, by uniknąć potrącenia" - poinformowała w komunikacie gliwicka policja.

30-latek uszkodził 10 aut
30-latek uszkodził 10 aut
Źródło zdjęcia: KMP w Gliwicach

Świadkowie zabrali kluczyki

Udało się go zatrzymać dopiero, gdy zaklinował się między innymi pojazdami. Wtedy świadkowie zabrali mu kluczyki i pilnowali do przyjazdu patrolu policji.

Jak informuje policja, zachowywał się on się agresywnie. Zbadano jego trzeźwość. Wynik to 1,8 promila alkoholu w organizmie. 30-latek posiada już również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

30-latek był pijany, grozi mu osiem lat więzienia
30-latek był pijany, grozi mu osiem lat więzienia
Źródło zdjęcia: KMP w Gliwicach

Dozór policji

"Został doprowadzony do sądu, który zastosował wobec niego dozór policji. Z uwagi na miejsce zamieszkania podejrzanego, obowiązek stawiennictwa został ustalony w jednostce policji w Żorach. Mężczyzna ma stawiać się tam pięć razy w tygodniu" - podała policja.

30-latkowi, pochodzącemu z Ukrainy, grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Uszkodzonych zostało w sumie 10 pojazdów zaparkowanych w rejonie plaży - dwa kampery oraz osiem samochodów osobowych. To pojazdy marek Opel, Ford, Citroën, Seat, Range Rover, Mercedes i Audi. Ich właściciele przyjechali nad jezioro Dzierżno Duże z różnych miejscowości, między innymi z Rybnika, Gliwic, Chorzowa, Wodzisławia Śląskiego, powiatu gliwickiego oraz województw łódzkiego i opolskiego.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
GliwiceDrogi w PolsceAlkoholPolicja
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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