Śląskie Trzylatek wypadł z okna na czwartym piętrze. Trafił do szpitala Oprac. Svitlana Kucherenko |

Rydułtowy (województwo śląskie) Źródło wideo: mapa google Źródło zdj. gł.: PAP/Krzysztof Ćwik

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do wypadku doszło 6 października około godziny 17.30 w Rydułtowach. Wodzisławscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu z udziałem małego dziecka.

- Chłopczyk wypadł z okna mieszkania znajdującego na czwartym piętrze budynku wielorodzinnego. Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że trzyletni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet. Następnie wypadł z otwartego okna mieszkania - informuje asp. szt. Małgorzata Koniarska z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Dziecko w ciężkim stanie

"Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Dziecko jest w stanie ciężkim stabilnym, w śpiączce farmakologicznej. Przebywa na oddziale intensywnej terapii" - przekazał Wojciech Gomułka, rzecznik prasowy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Matka chłopca w trakcie zdarzenia była w mieszkaniu. Została poddana badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, 43-letnia kobieta była trzeźwa.

Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i ustalają wszystkich świadków. Policjanci sprawdzają, czy doszło do narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.