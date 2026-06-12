Katowice Darmowych lodów na koniec roku szkolnego nie będzie. "Ze względów bezpieczeństwa" Anna Winiarska |

Mieszkańcy Pszczyny o zakończeniu akcji w lodziarni Źródło wideo: Irena Bazan-Suliga/Paweł Skalski/TVN24 Źródło zdj. gł.: Irena Bazan-Suliga/TVN24

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Na początku czerwca Monika Horna-Cieślak zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdziła, że "poziom absurdalnej manipulacji wobec niej i pani Joli (właścicielka lodziarni, która oferowała darmowe lody najlepszym uczniom – red.) osiągnął niebywałe szczyty".

"A już 26.06 razem z p. Jolą, ze starostwem organizujemy w Pszczynie wspólne wydarzenie dla każdego dziecka! Będziemy wspólnie świętować i sprzeciwiać się mowie nienawiści" – napisała.

"Jednoznacznie negatywne głosy"

Teren miało udostępnić Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Rzeczniczka Marcela Grzywacz zastrzega, że starostwo nie było - jak twierdzi w swoim wpisie RPD - współorganizatorem akcji.

- Decyzja została podjęta po rozmowie z panią Jolą, która prowadzi Lodziarnię pod Dębem. Sygnalizowała swoje obawy, które dotyczą organizacyjnej strony przedsięwzięcia. W rozmowach podkreślała, że dysponuje ograniczonym zapleczem personalnym i technicznym - tłumaczy rzeczniczka prasowa pszczyńskiego starostwa, zwracając uwagę jak duże zainteresowanie medialne wzbudziło zapowiadane wydarzenie.

Spodziewano się sporej frekwencji. - Pojawiły się zasadne pytania o bezpieczeństwo, logistykę, możliwość zapewnienia odpowiednich warunków wszystkim uczestnikom - wyjaśnia rzeczniczka.

Radny Jacek Granda o końcu tradycyjnej akcji w lodziarni w Pszczynie Źródło: Irena Bazan-Suliga/Paweł Skalski/TVN24

Nasza rozmówczyni wskazuje też, że do zmiany decyzji skłoniły urzędników reakcje mieszkańców. - Zaczęły do nas napływać jednoznacznie negatywne głosy. To był jeden z argumentów - relacjonuje. Negatywne emocje, jak zaznacza Grzywacz, nie dotyczyły właścicielki lodziarni. - Turyści i mieszkańcy okazują pani Joli bardzo duże wsparcie - podkreśla.

Lakoniczny komunikat w tej sprawie wydało biuro RPD. "Biuro Rzecznika Praw Dziecka informuje, że ze względów bezpieczeństwa wydarzenie zaplanowane w Pszczynie na 26 czerwca 2026 r. nie odbędzie się" – czytamy.

Koniec lodów za pasek?

Lodziarnia Pod Dębem w Pszczynie od 25 lat rozdawała w dniu zakończenia roku szkolnego darmowe lody dla uczniów, którzy otrzymali czerwone paski na świadectwach. W tym roku akcją zainteresowali się urzędnicy.

"Otrzymaliśmy imienne pismo od Rzecznika Praw Dziecka z prośbą o zaprzestanie tej inicjatywy. W związku z tym jesteśmy zmuszeni zakończyć tradycję, która została zapoczątkowana przez założyciela lodziarni, śp. Tadeusza Hałas. Co roku rozdawaliśmy kilkaset darmowych lodów w tym dniu" - poinformowała lodziarnia na Facebooku.

Lodziarnia "Pod Dębem" w Pszczynie Źródło zdjęcia: Irena Bazan-Suliga/TVN24

Właściciele lodziarni wywiesili na budynku pisma, jakie otrzymali od Rzecznika Praw Dziecka w sprawie "paskowej" promocji. Dokumenty są ponumerowane i opatrzone numerami spraw. Mimo braku promocji lodziarnia w Pszczynie zachęca do przyjścia i świętowania wraz z nimi końca roku szkolnego.

Z udostępnionych przez lodziarnię dokumentów wynika, że pisma Rzecznika Praw Dziecka były prośbą i zaleceniem, a nie rodzajem nakazu lub ostrzeżeniem wysłanym przed ewentualnym powzięciem kroków prawnych przez instytucję. Mimo to właściciele dostosowali się do tych sugestii.

Rzecznik Praw Dziecka mówi o równości i "niepotrzebnej presji"

"Zwracam się do Państwa z apelem o rozważenie w przyszłości form wsparcia i nagradzania dzieci, które nie będą dzieliły dzieci ze względu na ich osiągniecia edukacyjne, lecz będą w równym stopniu dostępne dla wszystkich, niezależnie od ocen na świadectwie szkolnym. Wierzę, że możliwe jest znalezienie rozwiązań, które będą motywujące a zarazem w pełni inkluzywne" - pisała do właścicieli lodziarni w lipcu 2025 Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.

Pisma RPD wywieszone na ścianie lodziarni w Pszczynie Źródło zdjęcia: Irena Bazan-Suliga/TVN24

W innym piśmie do Lodziarni Pod Dębem datowanym na marzec 2026 roku Rzecznik Praw Dziecka przytoczyła swoją prośbę, którą wystosowała do przedsiębiorców kilka miesięcy wcześniej.

"Chcemy zwrócić uwagę na fakt, iż wiele czynników wpływa na wyniki w nauce w tym m.in. sytuacja rodzinna i finansowa, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz dostęp do zasobów edukacyjnych, ale również różnorodna interpretacja zapisów szkolnych systemów oceniania w statutach szkół i placówek oświatowych, dlatego też koncentrowanie się na ocenach jako kryterium nagradzania może prowadzić do niepotrzebnej presji wśród osób uczniowskich, którzy z różnych przyczyn nie osiągają wysokich wyników w nauce" - czytamy w dokumencie.

W liście znajdziemy też zachętę do promowania równości i wspierania wszystkich uczniów, "tak aby każdy mógł się poczuć doceniony i wartościowy, bez względu na wyniki w nauce".

"To dla nas dość absurdalna sytuacja"

Sprawę nagłośnił radny z Pszczyny Jacek Granda. Choć rozumie intencje Rzecznika Praw Dziecka, nie zgadza się z jej działaniem. W rozmowie z nami powiedział, że właścicielka - starsza już osoba - poprosiła go o nagłośnienie tematu lodziarni. Sama nie chciała wypowiadać się przed kamerą.

- Nie ukrywamy, że jest to dla nas dość absurdalna sytuacja. Intencją pani Joli na pewno nie była dyskryminacja dzieci. Bardzo często inne dzieci z brakiem paska też dostawały te lody, natomiast jakiś nadgorliwy rodzic napisał donos na lodziarnię i pani rzecznik bardzo nietrafnie zainterweniowała, nie znając całego kontekstu sytuacyjnego - powiedział Jacek Granda.

Sprawa wywołała duże poruszenie, postawę urzędniczki skrytykowała między innymi ministra edukacji Barbara Nowacka.

- Litości… Pracowitość, ambicje i talent uczniów i uczennic warto zauważyć i nagradzać. To motywuje też inne dzieci do nauki i pracy. Robią to szkoły, rodzice, samorządy, organizacje pozarządowe. Fajnie, że też czasem lodziarnie :). Czy inne firmy – napisała w mediach społecznościowych Nowacka.

Szanowna @BiuroRPD @MHornaCieslak !



Litości…



Pracowitość, ambicje i talent uczniów i uczennic warto zauważyć i nagradzać. To motywuje też inne dzieci do nauki i pracy.



Robią to szkoły, rodzice, samorządy, organizacje pozarządowe. Fajnie, że też czasem lodziarnie :). Czy… — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) June 3, 2026 Rozwiń

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