Katowice Wszedł do lokalu z kebabem i przeładował broń Filip Czekała |

Powszechny dostęp do broni? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W niedzielę około godziny 18.35 dzielnicowy z Ponieca otrzymał telefon, że do jednego z lokali gastronomicznych sprzedajacych kebab wszedł mężczyzna, który spod kurtki wyjął przedmiot przypominający pistolet.

- To zachowanie wzbudziło niepokój i poczucie zagrożenia u innych klientów tego lokalu, w którym w tym momencie przebywało kilku klientów. Jedna z osób nagrała telefonem krótki filmik, gdy ten mężczyzna trzyma broń. Inna w tym czasie powiadomiła policjantów - mówi podkomisarz Monika Curyk, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Zamówił jedzenie i poszedł

Mężczyzna miał przeładować broń, przy czym lufę cały czas miał kierować w stronę do podłogi. Jednocześnie w lokalu złożył zamówienie. Po pewnym czasie schował pistolet za pasek spodni.

Po odebraniu posiłku i zapłaceniu za niego, opuścił lokal. - Policjanci dotarli na miejsce i ustalili tożsamość mężczyzny. To 43-letni mieszkaniec gminy Poniec - wyjaśnia Curyk.

Mężczyzna znany był pracownikom lokalu, obywatelom Bangladeszu, nie mówiącym biegle po polsku.

- Ze wstępnych rozmów z nimi wynika, że jest to ich klient, który przychodzi do nich bardzo często, zamawia posiłki i - jak się wypowiedzieli - jest osobą dla nich miłą i życzliwą - mówi Curyk.

Zapukali do jego drzwi

Policjanci ustalili, gdzie mężczyzna mieszka i tam go zatrzymali. To 43-letni mieszkaniec gminy Poniec. - W chwili zatrzymania znajdował się pod działaniem alkoholu. Broń, którą posiadał została zabezpieczona i zostanie podana szczegółowym badaniom - przekazuje Curyk.

Policjanci przesłuchali już w sprawie część świadków, którzy znajdowali się w tym lokalu gastronomicznym. Przed nimi przesłuchania pracowników lokalu - te muszą odbyć się w obecności tłumacza. Zabezpieczyli również monitoring z lokalu.

- Będziemy ustalać i analizować zachowanie mężczyzny zarówno wewnątrz lokalu, jak i przed wejściem i po wyjściu z tego lokalu. Mężczyzna jest zatrzymany, przebywa w policyjnym areszcie. Po zebraniu wszystkich materiałów prokurator będzie formułował zarzuty - informuje Curyk.

Według wstępnych ustaleń policji, mogło dojść do kierowania gróźb przez zatrzymanego. Jeśli policja przyjmie właśnie tę kwalifikację prawną, mężczyźnie grozić mogą nawet trzy lata więzienia.