Wstrząs w kopalni, jeden z górników został ranny

W kopalni węgla kamiennego Mysłowice-Wesoła na głębokości około siedmiuset metrów doszło do wstrząsu. Poszkodowany został jeden z górników, trafił do szpitala.

O zdarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych Polska Grupa Górnicza. Wstrząs pojawił się we wtorek o godzinie 12.19 na poziomie 665 metrów.

Jeden z górników został poszkodowany, doznał urazu głowy. To 49-latek z blisko 16-letnim stażem pracy w kopalni Mysłowice-Wesoła. Udzielono mu pomocy na miejscu, następnie zabrano go do szpitala w Ochojcu.