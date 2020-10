"Wczoraj tata lepiej się czuł, jutro mieli mu zdjąć kwarantannę. Dzisiaj nie wie, jak ma na imię"

Policja, straż pożarna i pogotowie interweniowali u 62-letniego pana Jerzego. Trzeba było wyważyć drzwi, bo mężczyzna stracił świadomość. Miał potwierdzone zakażenie koronawirusem i typowe objawy: gorączkę, kaszel, ból mięśni. Jego stan się już poprawiał. I nagle, dzień przed zakończeniem kwarantanny zaczął się dziwnie zachowywać. - Najgorsze było to czekanie na karetkę - mówi syn 62-latka. Jego ojciec jest teraz w szpitalu, czuje się lepiej.

- Na co tata się leczy? - ratownik pogotowia, ubrany w kombinezon ochronny pyta syna 62-letniego pana Jerzego.

- Dzisiaj tylko. Codziennie do niego dzwoniłem kontrolować stan. Wczoraj myślałem, że jest ospały. Przedwczoraj rozmowa była rzeczowa, jak z panem. Dzisiaj nie umiał powiedzieć, jak ma na imię, gdzie mieszka, co się dzieje, na co jest chory.