Pojechał korytarzem życia. Na oczach policjantów

Kierowca wykorzystał "korytarz życia" do ominięcia korka Źródło: Śląska policja

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 25 sierpnia, gdy funkcjonariusze drogówki z Tych patrolowali drogę krajową numer 1. Na drodze powstał korek. Dlatego kierowcy, by umożliwić sprawny przejazd służb, utworzyli korytarz żucia.

Jak informują funkcjonariusze, 67-letni kierowca volkswagena postanowił skorzystać z utworzonego przejazdu, by ominąć zator. Ruszył tuż za pojazdami uprzywilejowanymi straży pożarnej, co nie umknęło uwadze policjantów.

Kierowca został zatrzymany. Dostał 500 złotych mandatu, a jego konto zasiliło osiem punktów karnych.

Kierowco pamiętaj - korytarz życia jest dla służb, które muszą szybko dojechać na miejsce zdarzenia, aby ratować zdrowie i życie innych ludzi. Niedopuszczalne jest korzystanie z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez innych kierujących. Pamiętaj - korytarzem życia poruszać mogą się wyłącznie pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej. policja

Jak uformować korytarz życia Źródło: Ministerstwo Infrastruktury