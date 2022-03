Kaczyce. Ciało mężczyzny w nieczynnej kopalni węgla

czytaj dalej

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba ostrzegł członków delegacji biorącej udział we wtorkowych negocjacjach ukraińsko-rosyjskich, by niczego nie jedli i unikali dotykania jakichkolwiek powierzchni. Ma to związek z doniesieniami o próbie otrucia ukraińskich negocjatorów na początku marca.