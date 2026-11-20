Zwłoki noworodka w damskiej torebce na cmentarzu
Zwłoki noworodka zostały znalezione w czwartek po południu na terenie cmentarza komunalnego w Jastrzębiu-Zdroju. Na miejsce od razu pojechali policjanci.
Ustalono tożsamość rodziców
- Około godzin 13.30 wpłynęło zgłoszenie o ujawnieniu zwłok noworodka w damskiej torebce na terenie cmentarza komunalnego. Przez cały dzień policjanci prowadzili działania. Materiały trafią dzisiaj do prokuratury, chociaż już wczoraj prokurator zlecił sekcję zwłok. Ze wstępnych ustaleń lekarza wynika, że mogło dojść do poronienia - przekazała asp. szt. Halina Semik z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju Policjantom udało się ustalić tożsamość rodziców, ale na ten moment służby nie podają więcej szczegółów.
Źródło: tvn24.pl
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