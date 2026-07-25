Katowice Dwa wypadki na Rajdzie Polski. Przerwane odcinki specjalne Oprac. Mateusz Czajka |

Wypadek na trasie w Jastrzębiu-Zdroju Źródło wideo: Daniel Szymura Źródło zdj. gł.: Piotr Ilnitskyi/Rallypl

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Jak podano, podczas 82 Rajdu Polski doszło do wypadków dwóch załóg. W komunikacie udostępnionym na Facebooku organizatora napisano, że załoga numer 44 miała wypadek na Odcinku Specjalnym nr 2 Jastrzębie Zdrój, a załoga numer 9 na Odcinku Specjalnym nr 3 Ochaby. Z udostępnionych w Internecie zdjęć i nagrań z miejsca wypadku wynika, że w obu przypadkach interweniowało pogotowie ratunkowe.

Rajd Polski - wypadek w Ochabach Źródło zdjęcia: Piotr Ilnitskyi/Rallypl

Ranne cztery osoby

Jak powiedziała tvn24.pl młodsza aspirant Andżelina Rochowiak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, do szpitali trafili dwaj kierowcy i dwaj piloci rajdowi. - Służby rajdu zadziałały błyskawicznie. Zostali podjęci z miejsca wypadku; nie ma zagrożenia życia. Rajd ruszył i jedzie dalej - zapewnił z kolei rzecznik imprezy.

Wypadek w Jastrzębiu-Zdroju Źródło zdjęcia: Daniel Szymura

Rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazała tvn24.pl, że śmigłowiec ratunkowy lądował tylko w Jastrzębiu.

- 21-latek po uderzeniu w drzewo z licznymi obrażeniami ciała został zabrany do szpitala w Katowicach - poinformowała nas Justyna Sochacka.

Organizator przekazał, że pozostałe załogi rajdowe "zostały skierowane trasą alternatywną na OS 4 Gmina Jasienica".

Wypadek na trasie rajdu w Jastrzębiu-Zdroju Źródło: Grupa Rajdowa "Brodacz"