Dwa wypadki na Rajdzie Polski. Przerwane odcinki specjalne
Jak podano, podczas 82 Rajdu Polski doszło do wypadków dwóch załóg. W komunikacie udostępnionym na Facebooku organizatora napisano, że załoga numer 44 miała wypadek na Odcinku Specjalnym nr 2 Jastrzębie Zdrój, a załoga numer 9 na Odcinku Specjalnym nr 3 Ochaby. Z udostępnionych w Internecie zdjęć i nagrań z miejsca wypadku wynika, że w obu przypadkach interweniowało pogotowie ratunkowe.
Ranne cztery osoby
Jak powiedziała tvn24.pl młodsza aspirant Andżelina Rochowiak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, do szpitali trafili dwaj kierowcy i dwaj piloci rajdowi. - Służby rajdu zadziałały błyskawicznie. Zostali podjęci z miejsca wypadku; nie ma zagrożenia życia. Rajd ruszył i jedzie dalej - zapewnił z kolei rzecznik imprezy.
Rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazała tvn24.pl, że śmigłowiec ratunkowy lądował tylko w Jastrzębiu.
- 21-latek po uderzeniu w drzewo z licznymi obrażeniami ciała został zabrany do szpitala w Katowicach - poinformowała nas Justyna Sochacka.
Organizator przekazał, że pozostałe załogi rajdowe "zostały skierowane trasą alternatywną na OS 4 Gmina Jasienica".